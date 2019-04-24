Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12

Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.

Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ

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