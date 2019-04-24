Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границRT на русском 05:12
Россия призывает НАТО прекратить военную активность у её границ для снижения напряжённости. Об этом заявил начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов на Московской конференции по международной безопасности.
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Политика
Путин прокомментировал указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин заявил, что решение об упрощении порядка получения гражданства РФ жителями Донбасса носит чисто гуманитарный характер.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Пассажирский автобус провалился в яму с кипятком в Петербурге
На углу Будапештской и улиц Димитрова в среду днем прорвало трубу, в результате на проезжей части образовалась полуметровая яма, в которую и провалился автобус.
Обновлено в 10:48
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
Главный врач футбольного клуба "Зенит" в настоящее время осматривает игрока этого клуба Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", где он находится по обвинению в участии в серии драк в Москве, рассказал РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Россия начала прокачку чистой нефти по трубопроводу «Дружба»
Российская нефть, которая соответствует технологическим стандартам, начала поступать по северной ветке нефтепровода «Дружба» на ОАО «Нафтан».
Обновлено в 08:17
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Энергетика
Цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США
Сегодня цены на нефть снижаются на данных о повышении запасов в США.
Обновлено в 01:07
Политика
Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один
По мнению советника победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина, избранному главе государства не стоит встречаться один на один с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.
Обновлено в 02:33
Экономика
Россияне начали массово продавать дачи из-за налога
Обновлено в 01:24
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Политика
СМИ раскрыли план Порошенко сорвать инаугурацию Зеленского
В администрации президента Украины Петра Порошенко придумали, как сорвать ритуал вступления в должность избранного главой государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Армия и оружие
Шойгу предупредил об асимметричных ответах России на действия НАТО
Российский министр обороны предостерег страны альянса от дальнейших действий по нагнетанию напряженности на российских рубежах и предупредил, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Обновлено в 03:54
Политика
Путин дал старт началу отгрузки СПГ на заводе в Высоцке
На заводе «Криогаз» по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенном в Высоцке, началась первая отгрузка.
Обновлено в 09:54
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество
В Калининградской области детеныш тюленя забрался в лодку к рыбакам
Детеныш балтийского тюленя забрался в моторную лодку к калининградским рыбакам в Балтийском море.
Обновлено в 09:29
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Политика
ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину
Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Здоровье
Супербактерии-убийцы стремительно размножаются из-за самолечения антибиотиками
Эксперты обнародовали шокирующую информацию: уже через 30 лет от инфекций, вызванных супербактериями, будет умирать ежегодно 10 миллионов человек.
Обновлено в 11:30
Авто
Mercedes вывел на тесты секретную новинку
Вероятно, Mercedes обкатывает узлы и агрегаты, которые появятся в будущем на SL-Class.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Хоккей
«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче
«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Канаде
Обновлено в 12:05
Общество
Суд оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы оштрафовал движение «За права человека» на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 11:49