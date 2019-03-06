Армия и оружие
Генштаб высказался против отказа от призыва в армиюИзвестия 01:50
В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
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Политика
Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы остановил выступление министра экономического развития Максима Орешкина и предложил перенести "правительственный час", так как, по его мнению, глава ведомства не смог раскрыть предложенную для обсуждения тему.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве напали на мать и брата Юрия Дудя
Мать известного видеоблогера и спортивного журналиста Юря Дудя подверглась нападению в Москве.
Обновлено в 05:32
Общество
Госдума запретила размещение хостелов в многоквартирных домах
Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий использование жилых помещений в многоквартирных домах как хостелов.
Обновлено в 03:41
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз по курсу рубля в 2019 году
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Происшествия
При строительстве газопровода в Ленобласти украли 700 млн рублей
Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 млн руб. в ходе строительства газопровода в регионе, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Турист из России скончался после купания в море в Тель-Авиве
Тридцатилетний турист из России скончался в среду после купания в Средиземном море в Тель-Авиве.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Глава Минздрава оказала помощь пассажирке на борту самолёта в Ташкент
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва — Ташкент, оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:17
Политика
Россия вводит неотложные меры по противодействию кори
Роспотребнадзор внес в Минюст постановление главного санитарного врача о неотложных мерах по противодействию распространению кори в России, рассказала «РИА Новости» глава ведомства Анна Попова.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Политика
Евросоюз согласовал санкции против восьми россиян, сообщил источник
Постпреды стран Евросоюза согласовали санкции против восьми россиян из-за событий в Керченском проливе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Обновлено в 04:52
Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
Происшествия
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €5,1 тыс. Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €5,1 тыс. бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, осужденному за коррупцию, говорится в решении, опубликованном в базе суда.
Обновлено в 03:38
Экономика
Росстат посчитал сколько денег россияне накопили за 2018 год
Росстат посчитал сколько денег россиянам удалось накопить за 2018 год. Всего люди смогли отложить сумму в 3 триллиона рублей.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие
Корабли ВМС Турции зашли в порт Одессы
Обновлено в 05:26
Экономика
РФК не знает о намерении венесуэльских компаний перевести счета в банк
Банк "Российская финансовая корпорация" не обладает информацией о переводе счетов венесуэльских компаний в кредитную организацию, сообщил ТАСС представитель банка.
Обновлено в 04:04
Политика
Стало известно, сколько россиян готовы участвовать в акциях протеста
Минимальное число граждан, собирающихся на акции протеста, с зимы 2017 года было зафиксировано в марте 2018 года (8%). Принимать участие в митингах с политическими целями готово еще меньшее количество жителей страны — 20% (75% этого точно делать не будут).
Обновлено в 03:25
Политика
На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Политика
Северная Корея начала восстанавливать ракетный полигон Сохэ
Восстановительные работы начались на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в КНДР.
Обновлено в 01:38
Политика
В Google исправили ошибку с отображением Крыма на картах
Обновлено вчера в 12:17
Армия и оружие
В России созданы правила прохода Севморпути иностранными кораблями
Правительство России разработало правила прохода иностранных военных кораблей по Северному морскому пути, сообщает газета «Известия».
Обновлено в 03:35
Экономика
Госдума отклонила проект о передаче пенсий по наследству
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект "Справедливой России" о наследовании страховых пенсий по старости.
Обновлено в 05:41
Политика
Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов
В год чемпионата глава комитета призвала женщин не иметь романтических отношений с иностранными гостями.
Обновлено в 04:05
Авто
Mitsubishi ASX 2019 с новым фирменным дизайном дебютировал в Женеве
Компания Mitsubishi на открывшемся моторшоу в Женеве официально представила модернизированный кроссовер ASX.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Медведи Екатеринбургского зоопарка вышли из спячки
Обновлено в 05:37
Экономика
Четыре новых российских миллиардера вошли в рейтинг Forbes
Член совета директоров группы "Сафмар" Саид Гуцериев, председатель совета директоров группы компаний "Славянский мир" Владимир Лещиков, владелец холдинга "Норебо" Виталий Орлов и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук вошли в рейтинг долларовых миллиардеров Forbes, сообщает издание на своем официальном сайте.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП с автобусом
Один человек погиб, не менее четырех пострадали при столкновении иномарки с автобусом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 05:02