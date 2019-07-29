Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектовРоссийская газета 07:14
"Помимо подготовки боевиков американские структуры в Сирии заняты разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье", - заявил он.
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Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia за $60 для умного дома
Печь может подключаться к умным домашним колонкам Xiaomi или смартфону посредством встроенного модуля Wi-Fi 802.11bgn с частотой 2,4 ГГц, после чего через интеллектуальные динамики или смартфон получает возможность воспринимать голосовые команды.
Обновлено в 07:41
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Политика
Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске
Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.
Обновлено в 05:33
Общество
Росгвардия потратила почти 2 млн рублей на поиск публикаций о Золотове
ФГУП «Охрана» Росгвардии заключило контракт на мониторинг публикаций о Викторе Золотове и других руководителях ведомства в СМИ, соцсетях и телеграм-каналах.
Обновлено в 05:50
Общество
В ПФР напомнили, как избежать ошибок в начислении пенсий
В России возникают случаи переплаты пенсий, после которых «излишки» приходится возвращать обратно.
Обновлено в 07:18
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
Бывшая солистка группы SEREBRO, а ныне сольная солистка Molly, вышла на дорожку в трусиках с высокой талией, черном топе и металлической сетке, которую гости сразу же окрестили рыболовной сетью.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ
"Ночью на контрольно-пропускной пункт в микроавтобусе прибыли сотрудники Службы безопасности Украины с задачей задержать пограничников, уличенных в коррупции", — сказал Безсонов.
Обновлено в 07:55
Общество
Большую воду в Иркутске сдерживает дамба, построенная месяц назад
Глава Иркутска Дмитрий Бердников сообщил, что дамба, сооруженная месяц назад на улице Пляжной, показала свою эффективность: сейчас она сдерживает воду в Иркуте.
Обновлено в 07:06
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Политика
МЧС увеличит группировку по тушению лесных пожаров
Сил и средств по тушению лесных пожаров в России недостаточно, группировка будет увеличена для скорейшей локализации и ликвидации огня.
Обновлено в 07:09
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Политика
В Батуми прошел митинг за диалог с Россией
Обновлено вчера в 13:47
Армия и оружие
В Иране показали момент захвата британского танкера
На записи, опубликованной иранскими новостными агентствами, показано, как рядом с грузовым судном идут боевые катера с флагами Ирана и КСИР, а абордажная группа десантируется на палубу танкера с военно-транспортного вертолёта Ми-8.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии
Задачами подготовленных США боевиков являются уничтожение нефтегазовой инфраструктуры и теракты против правительственных войск Сирии.
Обновлено в 06:26
Политика
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 07:37
Технологии
ГКРЧ не выделила частоты OneWeb
Напомним, что вопрос о выделении частот для OneWeb в России ГКРЧ должна была решить еще осенью 2018 года, однако против прихода британского оператора выступила ФСБ.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Михаила Галустяна заподозрили в измене супруге после 12-ти лет брака
39-летний российский шоумен, юморист и актёр Михаил Галустян редко попадает в скандальные ситуации, но по последним слухам его заподозрили в измене своей супруге Виктории.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Уволен глава полиции Днепропетровской области
"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Первый дивизион «Панцирь-С» заступил на дежурство в Арктике
Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С" заступил на опытно-боевое дежурство на Северном флоте.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Саратове полицейские изъяли ребенка из дома, где держали 25 собак
В социальных сетях волонтеры-зоозащитники сообщили, что в одном из частных домов в Саратове женщина держит 25 собак, а также котов и кроликов.
Обновлено в 07:01
Экономика
Мутко предложил предоставлять обманутым дольщикам иное готовое жилье
Вице-премьер Виталий Мутко поручил проработать возможность в отдельных случаях предлагать обманутым дольщикам, купившим жилье в новостройках, квартиры в готовых или близких к завершению домах.
Обновлено в 05:08
Футбол
Marca: Футболист «Барселоны» Малком перейдёт в «Зенит»
Нападающий испанской «Барселоны» Малком подпишет контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит».
Обновлено в 08:36
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель Су-57 запустили в серийное производство, сообщается в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ имени Сухого.
Обновлено в 07:38