Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектовРИА Новости 05:39
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Читать в источнике
Оценить92
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
Обновлено вчера в 20:00
Политика
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, заявил "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.
Обновлено в 06:56
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Игры
Remedy выпустила сюжетный трейлер Control
Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Китай сожалеет о потере переданного Российской империи острова Сахалин, сообщает китайский частный портал Sohu.
Обновлено в 02:17
Кино
Объявлен состав жюри фестиваля веб-сериалов REALIST
Организаторы Международного фестиваля веб-сериалов REALIST WEB FEST объявили состав жюри.
Обновлено в 10:14
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Наука
Протоонкоген заставил стволовые клетки мыши стать нейронами
Обновлено 26 июля в 10:47
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Футбол
Артем Милевский: «У Коноплянки есть предложение от „Краснодара“»
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка находится в сфере интересов российского клуба.
Обновлено в 13:15
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5
На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Наука
Waymo и DeepMind начали совместную работу над автопилотом
Обновлено 26 июля в 13:42
Общество
Красноярский губернатор считает тушение лесных пожаров бессмысленным
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал лесные пожары в регионе "обычным природным явлением", выразив мнение, что бороться с подобными стихиями не имеет смысла.
Обновлено в 07:42
Политика
У Зеленского решили реформировать СБУ
Ранее Киевский суд обязал Службу безопасности Украины начать расследование о возможном захвате власти бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Разработчики TikTok выпустят собственный смартфон
Напомним, что помимо TikTok, компания ByteDance владеет приложением Musical. y и собственным мессенджером.
Обновлено в 11:32
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено в 11:50
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Происшествия
Арестован фигурант дела о нападении на сотрудника ОМОНа на митинге
Участник несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля Евгений Коваленко, которого подозревают в нападении на сотрудника ОМОНа, арестован до 27 сентября.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
В квартире на улице Пырьева обнаружено тело голой девушки со следами ножевых ранений.
Обновлено вчера в 10:55