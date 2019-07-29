Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектовРИА Новости 05:39

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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