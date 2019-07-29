Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектовРИА Новости 05:39
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приёме в колонии
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали, как их приняли в колонии в Белгородской области.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Наука
В Швейцарии археологи обнаружили 6 каменных стел эпохи неолита
В Швейцарии археологи во время раскопок в городе Сион обнаружили 6 каменных стел, которые созданы в эпоху неолита приблизительно 4,5 лет назад.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,6 миллиона гектаров
На сегодняшний день площадь пожара превышает 1,6 миллиона гектаров.
Обновлено в 03:37
Происшествия
У «Приморской» снова забил фонтан
Обновлено в 07:51
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Минобороны построит в Подмосковье центр воспитания школьников
Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот».
Обновлено в 09:06
Футбол
Стерлинг не спешит становиться капитаном «Манчестер Сити»
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о возможном капитанстве в команде.
Обновлено в 08:43
Общество
Более половины граждан РФ не доверяют электронному паспорту
Согласно проведенному ВЦИОМ годом ранее аналогичному опросу, количество граждан, знающих о возможности оформить электронный паспорт, увеличилось с 60% до 85%.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Политика
Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США
Обновлено в 07:22
Политика
Порошенко отказался от охраны и улетел в Турцию
Экс-президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны, после чего с семьей отправился в Турцию.
Обновлено в 11:29
Политика
Главу днепропетровской полиции уволили после скандального видео
После распространения скандального ролика Владимир Зеленский потребовал немедленно уволить Глуховерю.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
Обновлено вчера в 04:47
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Футбол
Уткин: «Зениту» удалось преодолеть животный расизм фанатов
По мнению Уткина, единственный позитивный фактор, которым отметится нынешний «Зенит» — это то, что в команде теперь могут появляться темнокожие футболисты.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Цех по производству шуб горит в Пятигорске
Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 10:45
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС
Космический грузовой корабль «Прогресс МС-11» отстыковался от МКС и через несколько часов будет сведен с околоземной орбиты.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Самолет ВВС США вспыхнул на авиашоу в Висконсине
Самолет Lockheed C-5M Super Galaxy ВВС вспыхнул во время масштабного авиашоу в городе Ошкоше, штат Висконсин, США, 29 июля.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Технологии
Xiaomi в Китае запустила почтовую службу Mi Express
Конкурировать почтовая служба в Китае будет с SF Express, которая сейчас занимает лидирующие позиции на ранке, к тому же она предлагает более низкие тарифы.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Турции при обыске конфисковали 3 тыс. лягушек
Турецкая жандармерия конфисковала 3 тыс. лягушек на юго-востоке страны. Об этом 29 июля сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 10:27
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14