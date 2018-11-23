с чего всё началось

Генштаб ВС Великобритании заявил, что Россия стала представлять для Запада "большую угрозу", чем исламские террористические группировки, и призвал противодействовать Москве в таких "нетрадиционных областях", как космос и киберпространство.

Армия и оружие Армия и оружие В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Армия и оружие Армия и оружие Министры обороны Турции и РФ обсудили ситуацию в Сирии по телефону Министры обороны России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили ситуацию в Сирии в ходе телефонного разговора, сообщает агентство Anadolu.

Армия и оружие Армия и оружие На учениях «Индра-2018» военные взяли штурмом захваченное здание Российские и индийские военные спасли заложников и разгромили лагерь условных террористов. Это очередной этап учений «Индра-2018».

Армия и оружие Армия и оружие Более 100 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы В столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали более 100 палестинцев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки Американские Военно-морские силы начинают работы по созданию ядерной боеголовки малой мощности, сообщили в информационной службе Института ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Эксперт рассказал о провальном «Едином трезубце» НАТО За время проведения «Единого трезубца» произошло шесть дорожно-транспортных происшествий с участием сухопутной военной техники НАТО, в результате которой 10 человек получили повреждения.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства о порядке применения оружия и боевой техники при охране государственной границы России.

Армия и оружие Армия и оружие В Афганистане убили американского военнослужащего

Армия и оружие Армия и оружие National Interest: у России могут появиться гиперзвуковые пули В России могут разработать гиперзвуковые патроны, однако они вряд ли вытеснят традиционное снайперское снаряжение, пишет американский журнал The National Interest.

Армия и оружие Армия и оружие Москва выступает за предоставление гарантий при денуклеаризации КНДР Поспред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии МАГАТЭ сообщил, что Москва «считает все более актуальным» при денуклеаризации Корейского полуострова обеспечение гарантий для КНДР.

Армия и оружие Армия и оружие Боевые пловцы проверили акваторию военной гавани в Балтийске Боевые пловцы проверили акваторию на предмет возможных закладок взрывчатых веществ и схронов, а также выполнили осмотр подводных частей и винторулевых групп надводных кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Военные Франции уничтожили десятки террористов в Мали В ходе операции «Бархан» в Мали французские военные уничтожили 30 боевиков, сообщила пресс-служба Министерства обороны Франции, 24 ноября передает RT.

Армия и оружие Армия и оружие В Приднестровье завершилась подготовка к новому учебному году Учитывая особенность подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ на войсковом стрельбище, произвели модернизацию учебного миротворческого поста, где военнослужащие будут отрабатывать все возможные действия согласно программе боевой подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.