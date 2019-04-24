Армия и оружие

Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракетRT на русском 09:09

США разработали концепцию «достартового перехвата» и собираются уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты других стран, пока они находятся в пусковых установках.
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Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

RT на русском09:09

Генштаб ВС РФ: планы США развернуть ударные средства ПРО в космосе угрожают всем странам

ТАСС08:36

Москва заподозрила США в проработке внезапного ядерного удара по России

Lenta.ru08:57

Российские военные предположили, что США возрождают программу «звездных войн»

Интерфакс08:32

Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса

РБК09:07

В Генштабе оценили возможности США нанести ядерный удар по России

Известия09:15

Генштаб: США могут использовать космический эшелон ПРО для ударов с орбиты

РИА Новости08:58
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

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МИД Украины назвал решение России по Донбассу «продолжением агрессии»

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который дает жителям ДНР и ЛНР право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.
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Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic

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Политика

ФБР рассекретило документы с показаниями о бегстве Гитлера в Аргентину

Версия побега Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году содержится в рассекреченном документе, опубликованном ФБР 23 апреля на официальном сайте ведомства.
Обновлено вчера в 08:29
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Скончался автор клипов для Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено в 04:08
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«Аэрофлоту» разрешили купить 100 самолетов Boeing и Airbus

Обновлено в 10:38
Происшествия

В Нефтеюганске полиция задержала бросившего венок в Вечный огонь

В Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника «Воину-освободителю».
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге.
Обновлено в 10:32
Политика

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Футбол

Врач «Зенита» опасается возможной атрофии мышц у Кокорина

Врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО "Бутырка", и сделал заключение, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 07:42
Происшествия

Вычислены двое причастных к убийству Героя России Пешкова сирийцев

Следственный комитет добивается заочного ареста еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова в 2015 году в Сирии.
Обновлено в 08:05
Наука

Токсины грибков и бактерий найдены в электронных сигаретах

Ученые и аспиранты Гарвардской школы здравоохранения имени Т.Х. Чана изучили 37 картриджей для электронных сигарет и 38 наименований жидкостей для заправки таких картриджей или испарителей.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Юлия Началова знала точную дату своей смерти

Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Россия усилила войска на юге и западе для ответа НАТО

Россия усилила войска Западного и Южного военных округов в связи с наращиванием сил НАТО у границ государства.
Обновлено в 08:06
Общество

Союз ветеранов настаивает на рейдах в ТРК из-за игрушек-ветеранов

Председатель российского Союза ветеранов Михаил Моисеев предложил устроить рейды по магазинам ко Дню Победы после появления на прилавках игрушек-ветеранов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Россия вошла в тройку стран по развитию передовых военных технологий

Южнокорейское агентство по вопросам контроля технологии и качества оборонной продукции опубликовало доклад, в котором приведена оценка уровня развития военных технологий в разных странах.
Обновлено вчера в 12:05
Политика

Соловьев прокомментировал слухи о зарплате в 67 миллионов рублей

Ведущий телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев отреагировал на слухи о том, что он получает зарплату в размере 67 миллионов рублей.
Обновлено в 09:25
Политика

Ким Чен Ын дал свое первое интервью российскому журналисту

Обновлено в 09:17
Кино

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена».
Обновлено в 07:43
Происшествия

СК попросил арестовать трех силовиков из КЧР по делу Арашуковых

Следствие попросило заключить в СИЗО трех высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии, задержанных по делу отстраненного сенатора Рауфа Арашукова и его родственников, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 06:23
Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гандболу Сергей Погорелов

Обновлено в 09:39
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Общество

В Янтарном детёныш тюленя забрался в моторную лодку к людям

Детёныш тюленя забрался в моторную лодку в море в Янтарном.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Студент колледжа в Керчи расстрелял сокурсников за унижения

Обновлено в 03:24
Происшествия

В Канаде с рельсов сошел поезд, перевозивший химические вещества

Обновлено в 10:24
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна

Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Здоровье

Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram

Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Fox Sports пригласил Рошу на передачу и забыл о нем почти на час

Канал Fox Sports пригласил нападающего «Крузейро» Педро Рошу на свою передачу Sacred Game, сообщает твиттер-аккаунт Planeta do Futebol.
Обновлено в 10:20
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