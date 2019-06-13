Политика
Генштаб ВСУ отказался от прохода через Керченский проливИзвестия 05:56
На Украине неоднократно угрожали повторным проходом украинских кораблей через Керченский пролив. В частности, такие заявления делал бывший глава Минобороны страны Степан Полторак.
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Происшествия
Мамаев назвал судебное заседание позором
Обновлено в 06:05
Происшествия
Неизвестные ограбили банк на юге Москвы
Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Кино
Вышел трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена «Пенниуорт»
В сети появился первый полноценный трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена Альфреда из комиксов DC "Пенниуорт".
Обновлено в 04:31
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Совет США по географическим названиям изменил официальное написание Киева в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул
Танкер Front Altair, принадлежащий норвежской компании Frontline, затонул. Ранее в четверг, 13 июня, его атаковали в Оманском заливе.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что потребитель в течение семи дней имеет право отказаться от интернет-покупки и отправить ее обратно по почте, оплатив доставку.
Обновлено в 05:58
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о сроках продажи жилья без уплаты НДФЛ
Госдума рассмотрит законопроект о сокращении срока владения жильем, после которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Обновлено в 00:38
Экономика
Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Футбол
Ханни может перейти из «Спартака» в «Нант»
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может вернуться в "Нант".
Обновлено в 04:36
Экономика
Банки придумали новую причину для блокировки счетов
Закон дает право банкам не только блокировать "подозрительные" операции по счетам и вкладам, но и "принимать обоснованные и доступные меры по определению источников происхождения денежных средств (иного имущества)".
Обновлено в 03:58
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Футбол
«МЮ» сыграет с «Челси» в первом туре нового сезона АПЛ
В первом туре, который пройдет с 9 по 11 августа, будут сыграны следующие матчи: «Ливерпуль» — «Норвич» «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед» «Бернли» — «Саутгемптон» «Кристал Пэлас» — «Эвертон» «Лестер» — «Вулверхэмптон» «Уотфорд» — «Брайтон» «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» «Ньюкасл» — «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» — «Челси» Последний тур намечен на 17 мая 2020 года.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Бари Алибасов остается в реанимации
Обновлено в 03:14
Кино
Стали известны победители конкурса короткого метра «Кинотавра»
Режиссер и продюсер Александр Роднянский рассказал, кто получил главный приз кинематографического конкурса в номинации короткого метра.
Обновлено вчера в 22:01
Общество
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Эрдоган намерен обсудить с Трампом ситуацию вокруг F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита G20 в Японии рассчитывает встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить ситуацию вокруг истребителей F-35, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:40
Технологии
Российские вузы могут начать выдавать электронные дипломы
Российские вузы планируют начать выдавать дипломы выпускникам в электронном виде уже к 2021 году. Доступ к документу будет у работодателей.
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Свердловская больница выплатит миллион рублей ослепшей пациентке
Свердловская больница выплатит один миллион рублей пациентке, ослепшей на один глаз.
Обновлено в 06:05
Финансы
Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку
Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети
В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Украинские военные подошли к Донецку
Украинские военнослужащие закрепились на новых позициях в Марьинке, и теперь расстояние от позиций ВСУ до Александровки и Донецка составляет от 100 до 250 м, сообщил в эфире радио "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Пресечена деятельность крупной нарколаборатории под Калугой
В Калужской области прекращено производство синтетических наркотиков в подпольной лаборатории.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Дочь Алсу сняла дебютный клип вместе с Максимом Ержаном
Ребята сняли клип на совместный трек и скоро с роликом сможет ознакомиться весь мир.
Обновлено в 03:15