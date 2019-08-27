Армия и оружие

Недвижимость.RUНедвижимость.RUГенштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях в Иловайском котле

Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных в августе 2014 года. Как 26 августа сообщили некоторые украинские издания, в соответствии с ними там погибли 220 военнослужащих, 44 были ранены, 40 пропали без вести и 13 попали в плену.
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с чего всё началось
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новые данные о количестве погибших украинских силовиков, которые попали в "Иловайский котел" в августе 2014 года, пишет
 "Би-би-си Украина".
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