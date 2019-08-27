с чего всё началось

Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных в августе 2014 года. Как 26 августа сообщили некоторые украинские издания, в соответствии с ними там погибли 220 военнослужащих, 44 были ранены, 40 пропали без вести и 13 попали в плену.

Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях в Иловайском котле

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган в очередной раз стал отцом Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.

Общество «РГ»: В России могут появиться «квартирные» алименты Согласно документу, в России появится дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Политика Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли 22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Технологии У России появились пять новых островов в Арктике В Арктике открыли пять новых островов, все они являются частью территории России, сообщает РИА Новости.

Футбол «ПСЖ» хочет подписать Манджукича из-за травм Кавани и Мбаппе Попытки приобрести еще одного игрока атаки «ПСЖ» связаны с травмами нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Политика Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.

Политика Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.

Армия и оружие Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

Происшествия В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

Происшествия В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Футбол Краснодар — Олимпиакос 1:2 Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.

Происшествия В сети опубликовано видео с изнасилованной полицейскими спортсменкой В сети 27 августа было опубликовано видео, снятое предположительно одним из полицейских, участвовавших в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе.

Технологии Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.

Транспорт «Яндекс» предупредит водителей о приближении к школам К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ.

Политика Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Армия и оружие ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок Горловки — мэр города В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии.