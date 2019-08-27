Армия и оружие
Недвижимость.RUГенштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях в Иловайском котле
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о погибших в Иловайском котле украинских военных в августе 2014 года. Как 26 августа сообщили некоторые украинские издания, в соответствии с ними там погибли 220 военнослужащих, 44 были ранены, 40 пропали без вести и 13 попали в плену.
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с чего всё началось
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнародовал новые данные о количестве погибших украинских силовиков, которые попали в "Иловайский котел" в августе 2014 года, пишет "Би-би-си Украина".Московский Комсомолец02:49
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Происшествия
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Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
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Российский 79-летний актер Эммануил Виторган удивил поклонников сообщением о том, что он снова стал отцом.
iReactor 00:24
Общество
«РГ»: В России могут появиться «квартирные» алименты
Согласно документу, в России появится дополнительный вид алиментов для решения квартирного вопроса ребенка.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
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Космос
Робот «Федор» попросил прощения за задержку стыковки «Союза»
Давыдов.Индекс вчера в 05:00
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
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Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Технологии
У России появились пять новых островов в Арктике
В Арктике открыли пять новых островов, все они являются частью территории России, сообщает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:41
Футбол
«ПСЖ» хочет подписать Манджукича из-за травм Кавани и Мбаппе
Попытки приобрести еще одного игрока атаки «ПСЖ» связаны с травмами нападающих Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.
Sport24.ru 02:53
Политика
Путин прибыл в Казань на закрытие мирового чемпионата WorldSkills
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Казань, где примет участие в церемонии закрытия мирового чемпионата WorldSkills, информирует РИА Новости.
RT на русском вчера в 14:57
Политика
Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора-демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.
RT на русском вчера в 20:58
Армия и оружие
Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
РИА Новости вчера в 11:14
Происшествия
В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке
В Петербурге сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.
Российская газета 03:15
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
В Японии из-за ливней эвакуируют почти 850 тыс. человек
Японские власти эвакуируют 847,5 тыс. человек в трех префектурах, расположенных на острове Кюсю на западе Японии, из-за угрозы наводнений и оползней, вызванных проливными дождями.
РБК 03:04
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Футбол
Краснодар — Олимпиакос 1:2
Геройское противостояние с португальским "Порту" оказалось испорчено невнятной игрой против "Олимпиакоса", который неожиданно довольно легко прошел российский клуб.
Российская газета вчера в 16:50
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Lenta.ru вчера в 22:47
Происшествия
В сети опубликовано видео с изнасилованной полицейскими спортсменкой
В сети 27 августа было опубликовано видео, снятое предположительно одним из полицейских, участвовавших в изнасиловании 17-летней спортсменки в Анапе.
Блокнот Краснодар вчера в 05:18
Технологии
Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
Китай планирует до конца года построить более 50 тысяч базовых станций для сетей 5G в 50 крупнейших городах страны, заявил глава департамента информации и коммуникаций министерства промышленности и информатизации КНР Хань Ся.
РИА Новости 01:44
Транспорт
«Яндекс» предупредит водителей о приближении к школам
К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ.
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Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Политика
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.
ТАСС вчера в 13:26
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Армия и оружие
ВСУ обстреляли исправительную колонию и рынок Горловки — мэр города
В ходе обстрелов города Горловка (ДНР) украинскими вооружёнными формированиями, зафиксированы попадания по территории рынка и исправительной колонии.
REGNUM 03:13
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44