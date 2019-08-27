Армия и оружие

РБКРБКГенштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

Бои под Иловайском шли в августе 2014 года, крупная группировка украинских войск оказалась в котле и при попытке прорваться понесла тяжелые потери. По оценке Генпрокуратуры Украины, в результате боев погибли 366 человек, 429 получили ранения, еще 300 оказались в плену.
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