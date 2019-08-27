Армия и оружие
РБКГенштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании. Помимо прочего, как сообщает Би-би-си, в Генштабе назвали потери во время вывода бойцов из котла.
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Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
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Волкер поставил условие России для возвращения в G7
Американский лидер не исключил, что пригласит президента РФ Владимира Путина на следующий саммит G7, который состоится в 2020 году в США.
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Сенатор уверен, что пристальное внимание коллег балтийского и восточноевропейского регионов к эпохе Сталина, а также стремление исследовать исторический период с политического ракурса, называется грубым попранием норм международного права: Морозов напомнил, что Москва не берётся давать оценки тёмным или сомнительным вехам истории указанных стран или похожих на данное направление.
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Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25