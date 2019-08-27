«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании. Помимо прочего, как сообщает Би-би-си, в Генштабе назвали потери во время вывода бойцов из котла.

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

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