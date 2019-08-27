Армия и оружие
РБКГенштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
При битве за город Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести. Еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:57, Вашингтон
Политика
Пушков высказался о заявлении Макрона о конце доминирования Запада
Сенатор Алексей Пушков согласился с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что доминирование Запада движется к концу.
Российская газета 18:42
Политика
Авиасалон МАКС-2019 открывается в подмосковном Жуковском
Во вторник, 27 августа, в Жуковском начинает свою работу Международный авиационно-космический салон МАКС-2019.
Будущее России. Национальные проекты 02:13
Армия и оружие
Эксперты оценили готовность ядерной системы «Борей» — «Булава»
Атомные подлодки проекта 955 "Борей" обычно проводят пуски межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава-30" из Баренцева и Белого морей, что может говорить о недостаточной отработке или неготовности некоторых элементов системы "Борей" — "Булава", считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.
РЕН ТВ 18:59
Здоровье
Назван регион с наибольшей долей жителей с проблемами зрения
Наибольшая доля граждан с пониженным зрением или слепотой в России проживает в Республике Алтай, таких жителей в данном регионе зафиксировано 531 на 100 тыс. населения, пишет News.ru со ссылкой на данные Минздрава РФ за прошлый год.
Rambler News Service 07:10
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
За рулем 01:56
Общество
В Комсомольске-на-Амуре Церковь молится о прекращении паводка
На одной из дамб был совершен молебен о прекращении паводка. Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске круглосуточно укрепляют дамбы.
REGNUM 03:41
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Общество
Поменявший имя на Пельмень россиянин испугался проблем в армии
Житель города Троицк Челябинской области Роман, поменявший имя на Пельмень, опасается, что его имя создаст ему проблемы во время службы в армии.
РИА Новости 14:12
Здоровье
Беглов открыл в Купчино после ремонта детскую «бережливую поликлинику»
Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Беглова в скором времени все городские поликлиники должны перейти на бережливые технологии — это 75 детских и 35 взрослых поликлиник Петербурга.
78.ru 08:13
Технологии
Telegram готовится выпустить собственную криптовалюту
Стало известно, что владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить криптовалюту. Она будет носить название Gram.
Свободная Пресса 22:22
Политика
Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области
Президент России Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Вестник Кавказа 17:10
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
Спорт-Экспресс 12:29
Общество
Сильный дождь подтопил во Владивостоке дороги и здания
В низинах вода подтопила подъезды жилых домов и офисных зданий.
Интерфакс - Россия вчера в 20:07
Политика
Второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» вступил в силу
Ранее Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по «делу Скрипалей», которые вступят в силу «предположительно 19 августа или около того» и будут действовать минимум 12 месяцев.
Коммерсантъ 25 августа в 21:11
Политика
Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»
«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Религия
Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы.
Российская газета 16:12
Армия и оружие
В России создадут «принципиально новый» вертолет
РИА Новости 21:02
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru вчера в 09:17
Политика
Еще один американский сенатор может не получить российскую визу
Ранее об отказе в российской визе сообщил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.
Коммерсантъ 20:29
Кино
В Marvel появится первый супергерой-гей
Сюжет фильма «Вечные» повествует о расе сверхлюдей. Они защищают Землю от другой расы, которая вражески настроена против нашей планеты.
ГЛАС.RU 07:17
Общество
В Арктике открыли еще пять новых островов
Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.
Газета.Ru 15:26
Происшествия
Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова
37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК вчера в 10:30
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Армия и оружие
Ростех представил модернизированный вертолет Ми-24П на МАКС-2019
Ростех представил на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 модернизированный транспортно-боевой вертолет Ми-24П-1М с обновленным бортовым радиоэлектронным оборудованием.
ТАСС 03:50
Политика
В Киеве задержали экс-главу Минздрава времен Януковича
Ранее на Украине задержан по подозрению в госизмене экс-глава Генштаба времен Януковича.
Газета.Ru 15:36
Гаджеты
В России выпущен недорогой смартфон с мощным аккумулятором
UfacityNews.ru 15:02