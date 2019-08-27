Армия и оружие

РБКРБКГенштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

При битве за город Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести. Еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
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