Армия и оружие
РБКГенштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»
При битве за город Иловайск (Донецкая область) в августе 2014 года погибли 220 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 40 пропали без вести. Еще 13 бойцов до сих пор находятся в плену. Об этом сообщает «Би-би-си Украина» со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
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Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» требует от Boeing 120 млн долларов
Компания "Авиакапитал-Сервис", дочерняя компания "Ростеха", требует от Boeing компенсации убытков в 120 миллионов долларов, а с учетом штрафных санкций сумма может возрасти в разы.
Вести.Ru вчера в 18:10
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Минимальный доход неработающих пенсионеров увеличится на 2 тысячи рублей — с 17,5 тыс. до 19,5 тыс. руб. В правительстве Москвы подчеркнули, что увеличенные пенсии получат почти 1,6 млн жителей города.
РБК вчера в 11:19
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 07:12
Политика
Социологи говорят о победе врио губернаторов в первом туре выборов
Закрытые социологические исследования, проведенные для администрации президента, показали, что рейтинги всех врио губернаторов, которым предстоит избираться на прямых выборах в единый день голосования 8 сентября, позволяют им победить в первом туре.
Infox.ru вчера в 09:26
Происшествия
Сильные ливни подтопили аэропорт Владивостока
Сильные дожди затопили аэропорт Владивостока и задержали вылет сразу нескольких рейсов.
Вести.Ru вчера в 22:38
Здоровье
Два хирурга из больницы в Нижнем Тагиле передумали увольняться
Всего заявления об увольнении написали шесть сотрудников больницы.
Государственные Вести 00:26
Религия
Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают 28 августа Успение Пресвятой Богородицы.
ТАСС вчера в 17:13
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Финансы
Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет
По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.
Profinance.ru вчера в 01:38
Политика
Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.
Pravda.Ru 26 августа в 09:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Происшествия
Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой
Известия вчера в 18:45
Экономика
Раскрыт объем «секретной» экономики России
Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 18:42
Армия и оружие
СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
Пентагон одобрил строительство 32 километров дополнительного пограничного ограждения, дорог и освещения на границе с Мексикой, передает издание Politico.
РИА Новости 00:06
Общество
В Таиланде обнаружили мужчину, которому может быть 128 лет
Мужчина, которому может быть 128 лет, обнаружен в Таиланде.
Национальная служба новостей вчера в 12:07
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 09:57
Происшествия
Под Ростовом загорелась сухая трава на площади 1,5 тыс. кв. м
Около города Батайска в Ростовской области загорелась сухая трава, площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 27 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Известия вчера в 15:24
Происшествия
Актера «Ленфильма» избили на остановке в Петербурге
Актера киностудии «Ленфильм» Марка Коваля избили в Санкт-Петербурге. Об этом в среду, 28 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:11
Шоу-бизнес
У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Общество
Почти 34 млн россиян попали в «квалификационную яму»
Авторы доклада уточняют, что, согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), с этой проблемой сталкиваются треть работников в мире.
Urbc.Ru вчера в 02:03
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
ТАСС вчера в 13:12
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассказала о своем «алкоголизме»
Волга-Медиа 00:26
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший «Модельный кодекс профессиональной этики».
RT на русском 00:22
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за экс-супруга Екатерины Климовой
Звезда ситкома «Саша+Маша» Елена Бирюкова почти 11 лет прожила в гражданском браке с ювелиром Ильей Хорошиловым, у пары растет дочь Аглая.
StarHit.ru вчера в 16:00
Армия и оружие
В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений
Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.
Газета.Ru вчера в 03:35
Культура
Модный показ под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ
Модный показ Fashion Parade Moscow под открытым небом пройдёт 8 сентября на ВДНХ, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на оргкомитет цикла мероприятий «Московские сезоны».
RT на русском вчера в 15:52
Политика
Путин дважды купил мороженое у одной и той же продавщицы
Во время посещения авиасалона МАКС президент России Владимир Путин купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Lenta.ru вчера в 20:58
Футбол
Проведение матчей Евро-2020 обойдется России в 6,3 млрд рублей
Проведение матчей чемпионата Европы 2020 года по футболу обойдется России в 6,3 миллиарда рублей, включая этап подготовки к турниру.
МК-Спорт вчера в 12:50
Музыка
Певица Билли Айлиш пропустила премию MTV, так как спала в Москве
РЕН ТВ вчера в 15:26
Экономика
Импортная здоровая пища может скоро исчезнуть с российских прилавков
Сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС, пишет «Русбренд».
Коммерсантъ вчера в 18:42