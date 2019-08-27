с чего всё началось

«Количество погибших военнослужащих в боях за Иловайск — 220 человек, 44 — ранены, 40 — пропавших без вести, 13 содержатся в заложниках», — говорится в ответе Генштаба на запрос телерадиокомпании. Помимо прочего, как сообщает Би-би-си, в Генштабе назвали потери во время вывода бойцов из котла.

Генштаб Украины уточнил свои потери в «иловайском котле»

Космос ЕКА и «Роскосмос» обсудили проект «ЭкзоМарс-2020» Недавно глава Европейского космического агентства совместно с главой «Роскосмоса» обсудили предстоящую миссию и договорились о приложении всех усилий для своевременного запуска миссии.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Происшествия Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Экономика МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней По поводу срока блокировки карт на 30 дней мнения банкиров на совещании разделились: часть банков считают, что необходимо использовать эту меру, часть выступают за то, чтобы более детально проработать механизм, рассказал Войлуков.

Кино Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+ Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.

Политика Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Политика Уникальный Су-47 показали на МАКС Перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут" выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Общество Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).

Транспорт «Яндекс» предупредит водителей о приближении к школам К началу нового учебного года "Яндекс.Навигатор" научится предупреждать водителей о приближении к нерегулируемым пешеходным переходам возле школ.

Политика Путин прилетел в Казань для участия в церемонии закрытия WorldSkills Российский президент Владимир Путин прилетел в Казань во вторник вечером 27 августа, чтобы принять участие в церемонии закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills.

Экономика Из МФО гражданам звонят по-банковски В большинстве жалоб граждане не называют микрокредитора, среди известных — сообщения о подобном способе кредитования от МКК «Меридиан» (бренд «Живые деньги», состоит в СРО «МиР»).

Гаджеты Сбербанк создаст свою умную колонку Сбербанк начал разрабатывать собственную умную колонку, которая станет стержнем экосистемы кредитной организации, сообщает РБК со ссылкой на трех источников, близких к банку.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.

Шоу-бизнес Актер Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Космос Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.

Политика Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Теннис Кирьос обвинил ATP в коррупции, теперь ему грозит дисквалификация В ATP рассматривают такой вариант. В следующем круге австралиец сыграет с французом Антуаном Хоном, занимающим 104 строчку в рейтинге ATP.

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Политика Коломойский связал шансы Зеленского на переизбрание с репатриацией По мнению миллиардера, переизбраться на второй срок Зеленскому может помочь рост населения Украины.

Здоровье В Петербурге создадут реестр нуждающихся в паллиативной помощи В 2018 году в паллиативной помощи в Петербурге нуждалось 40 тысяч человек, однако получили ее всего 38% – около 15 тысяч человек.

Армия и оружие В ВМС Украины объяснили заход своего корабля в зону российских учений Малый разведывательный корабль "Переяслав" ВМС Украины находился в зоне проведения российских военных учений в Черном море, сообщил телеканалу UA.TV заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.