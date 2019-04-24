Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по РоссииВести.Ru 11:02
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара. То есть российским ракетам даже не дадут стартовать из шахт, пишет агентство ТАСС.
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Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
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В МИД России отреагировали на слова посла США в Москве Джона Хантсмана, который пригрозил Москве двумя авианосцами, находящимися в Средиземное море.
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«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив в среднем 72,9 года»,— сказала госпожа Скворцова на итоговой коллегии Минздрава (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 05:55
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Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2
Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Энергетика
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«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
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Актер Сергей Безруков решил поздравить своего сына с маленьким праздником - пятым месяцем рождения.
Обновлено в 15:01
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Происшествия
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Происшествия
В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете
Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
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Наука
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Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
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Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
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В первый день визита в Россию пресса Северной Кореи сообщила только об отъезде Ким Чен Ына, сообщает РИА «Новости».
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Футбол
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По информации Sport24, защитники Самюэль Жиго и Сальваторе Боккетти не поехали со «Спартаком» на матч с «Арсеналом».
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Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
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Lamborghini продемонстрировала внедорожные возможности кроссовера Urus
Компания Lamborghini опубликовала ролик, демонстрирующее возможности кроссовера Urus на бездорожье.
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Экономика
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Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Политика
Соратники Порошенко могут сорвать инаугурацию Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского может не состояться, если команде прежнего главы государства Петра Порошенко удастся реализовать свой план.
Обновлено в 17:22
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Пожар произошел в новостройке на западе Москвы
Обновлено в 22:22
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