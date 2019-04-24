Армия и оружие
Генштаб: Штаты готовят обезоруживающий удар по РоссииВести.Ru 11:02
Военачальник уверен, что подобная орбитальная ПРО вместе с пусковыми установками противоракет в Европе могут быть использованы для обезоруживающего удара. То есть российским ракетам даже не дадут стартовать из шахт, пишет агентство ТАСС.
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