Армия и оружие
Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»Lenta.ru 06:05
Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия в ответ готовит «стратегию активной обороны», но ее подробностей не раскрыл. Ранее 2 марта Герасимов сообщил, что США вместе с союзниками прорабатывают наступательные военные действия против неугодных им стран.
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За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников.
— Валерий Герасимов, военачальникКоммерсантъ 06:32
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Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
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Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии
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Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию
Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
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Армия и оружие
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Спорт
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У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
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Посольство РФ в Лондоне объяснило секретность вокруг дела Скрипалей
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Политика
В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США
Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Политика
Варфоломей отказался от всеправославного обсуждения церкви на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей отказался обсуждать вопрос об Украинской православной церкви (ПЦУ) на всеправославном уровне.
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Политика
Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией
Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 09:37
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Определились финалисты конкурса «Лидеры России»
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Космос
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Новый корабль Crew Dragon рассчитан на отправку семи астронавтов, хотя на МКС планируется возить всего четыре.
Обновлено в 07:01
Происшествия
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Ранее журналисты телеканала заявили, что охранники китовой тюрьмы повредили съемочное оборудование и разбили телефон одного из сотрудников редакции.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету
Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
Обновлено вчера в 19:12
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Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в Грозном
2 марта на «Ахмат Арене» состоялся матч «Арсенал» - ЦСКА.
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Глава Дагестана поручил восстановить документы погорельцам
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Хакеры от имени Metro и «Магнита» устроили атаку на российский бизнес
Отдельно отмечается, что при рассылке были использованы одни из самых известных брендов – «Ашана», «Магнита», «Славнефти», «Дикси», Metro Cash & Carry, Philip Morris, ГК «ПИК» и нескольких банков.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве
Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32