Армия и оружие
Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракетРИА Новости 13:05
США разработали концепцию "достартового перехвата" межконтинентальных баллистических ракет, заявил первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
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Культура
Netflix может лишиться прав на показ «Офиса»
Стриминговый сервис Netflix может лишиться прав на показ сериала «Офис», который является самым просматриваемым шоу на сервисе.
Обновлено в 15:58
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса
Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:54
Политика
ФАС: национальный роуминг в Крыму будет отменен
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент, находящийся в регионе РФ, где отсутствует его домашний оператор, пользуется сетями другого провайдера за дополнительную плату.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Атлетико» в результативном матче добыл победу над «Валенсией»
В центральном матче 34-го тура Ла Лиги "Валенсия" играла в гостях с "Атлетико".
Обновлено в 15:32
Политика
В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»
Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Пропавший в Липецке 7-летний школьник нашелся
В Липецке благополучно закончились поиски 7-летнего мальчика, который пропал днем.
Обновлено в 12:54
Политика
На Украине началось расследование против кинокомпании Зеленского
Украинское Национальное антикоррупционное бюро ведет расследование против кинокомпании "Киноквартал", владеет которой победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:32
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме
Обновлено в 11:39
Технологии
Испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока прошли в РФ
На головном плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов" завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки.
Обновлено в 12:25
Кино
«Мстители» установили рекорд по предпродажам билетов в России
В Disney заявили, что новые «Мстители» установили рекорд по сумме предпродаж среди всех фильмов, выходивших в прокат в России, передает ТАСС.
Обновлено в 15:29
Футбол
Адриано и Рассказов не помогут «Спартаку» в матче с «Арсеналом»
«Спартак» сыграет в гостевом матче 25-го тура российской Премьер-лиги с «Арсеналом» без нападающего Луиса Адриано и защитника Николая Рассказова, сообщает телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 08:52
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Общество
По просьбам жителей в Люблино появятся детсад и школа искусств
На публичных слушаниях по проекту планировки население предложило построить новую школу искусств и детский сад на 200 мест, сообщает издание "Мое Люблино".
Обновлено в 13:14
Музыка
Алла Пугачева приехала в «Гоголь-центр» на концерт «Наша Алла»
Народная артистка СССР Алла Пугачева приехала в "Гоголь-центр" на концерт "Наша Алла", задуманный режиссером и художественным руководителем театра Кириллом Серебренниковым в ее честь, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 13:24
Футбол
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО
К футболисту Александру Кокорину, который с октября 2018 года находится в СИЗО, допустили врача "Зенита".
Обновлено в 04:57
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Кино
Финал «Игры престолов» покажут на московском стадионе «РЖД Арена»
Онлайн-кинотеатр "Амедиатека" покажет финальную серию "Игры престолов" на стадионе "РЖД Арена".
Обновлено в 11:09
Музыка
Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев снялся в клипе группы «Руки вверх» на песню «Она меня целует», видео опубликовано на YouTube-канале группы.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Путин пообещал повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» повысить выплаты гражданским пенсионерам-фронтовикам на 27,7%. С соответствующей просьбой к главе государства обраитлась замсекретаря Севастопольского регионального отделения партии Екатерина Алтабаева.
Обновлено в 14:14
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Минздрав заявил о двукратном снижении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, сообщила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства.
Обновлено в 04:54