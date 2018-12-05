Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

с чего всё началось

Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России.

Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.

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