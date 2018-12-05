Армия и оружие
Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМД
Генштаб РФ: Россия непременно ответит на выход США из ДРСМДКрасная весна04:50
Отказ США от выполнения обязательств по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) приведет к ответным мерам со стороны России, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая 5 декабря на брифинге для представителей военных ведомств иностранных государств.
Красная весна04:50
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Вы, как военные профессионалы, должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России.
— Валерий Герасимов, военачальникРЕН ТВ 04:13
с чего всё началось
Россия не оставит без ответа выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.ТАСС03:48
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