Политика
В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессииURA.Ru 08:27
В Совете Европы (СЕ) выразили надежду на то, что Россия сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) уже к летней сессии. Об этом журналистам рассказал Генсек организации Турбьерн Ягланд. Дело в том, что именно на июньской сессии ПАСЕ будет избран новый генсек Совета Европы.
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В Совете Европы рассчитывают на возвращение России в ПАСЕ до начала летней сессии
Парламентская газета05:57
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