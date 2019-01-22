Политика

В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессииURA.Ru 08:27

В Совете Европы (СЕ) выразили надежду на то, что Россия сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) уже к летней сессии. Об этом журналистам рассказал Генсек организации Турбьерн Ягланд. Дело в том, что именно на июньской сессии ПАСЕ будет избран новый генсек Совета Европы.
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Генсек Совета Европы надеется на возвращение России в ПАСЕ

Аргументы и Факты08:47

В Совете Европы рассчитывают на возвращение России в ПАСЕ до начала летней сессии

Парламентская газета05:57

Совет Европы заявил о способности работать без российских денег

Взгляд.ру06:45

Ягланд: Совет Европы может обойтись без денег РФ

News.ru06:07

В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессии

URA.Ru08:27

Генсек Совета Европы рассчитывает на возвращение России в ПАСЕ до начала летней сессии

ТАСС05:39

ПАСЕ обвинила Россию в шантаже. Но пока не знает, как выжить без ее денег

РИА Новости00:00
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Минобороны показало иностранным атташе ракету 9М729

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В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана начались в Кремле.
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ВЭБ примет участие в создании научной долины МГУ

Обновлено в 08:36
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В ДНР заявили, что взяли в плен украинского силовика на юге республики

Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.
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Политика

Правительство Японии оценило переговоры Путина и Абэ

Обновлено в 02:22
Армия и оружие

В российском МИД прокомментировали удары Израиля по Сирии

Практика произвольного нанесения ударов Израилем по территории Сирии должна быть прекращена, нельзя допустить, чтобы эта страна превратилась в арену сведения геополитических счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Беглов представил депутатам свою команду вице-губернаторов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов покинул зал заседаний городского парламента в разгар выступления одного из депутатов, который заявил, что не поддержит Беглова на выборах в сентябре 2019 года, передает 23 января корреспондент ИА REGNUM.
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Армия и оружие

В учениях НАТО в Грузии примут участие 17 стран-союзников

"В марте вы будете принимать совместные учения НАТО-Грузия с участием 17 стран-союзников", - сказал Столтенберг.
Обновлено в 09:02
Политика

Меркель: Германия продолжит поставки газа из России

Немецкий канцлер Ангела Меркель выразила уверенность в том, что Германия будет получать газ из России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Политика

Парламент Латвии утвердил состав нового правительства

Сейм (парламент) Латвии в среду на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем - уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии.
Обновлено в 08:50
Политика

Лидер «Океана Эльзы» подтвердил намерение идти в политику

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил о намерении идти в политику.
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Украина в 2018 году отказала во въезде 6,5 тыс. россиян

Государственная пограничная служба Украины за 2018 год отказала во въезде 6,5 тыс. россиян.
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В Венесуэле растёт количество жертв антиправительственных протестов

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Трамп срифмовал лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп придумал стихотворный лозунг о строительстве стены на границе с Мексикой.
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Россия приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве

Российская часть совместной с Белоруссией межправительственной группы по развитию интеграции двух стран приступила к инвентаризации договора о Союзном государстве, заявил в среду в Гомеле посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич.
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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