Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

РБК17:05

Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+

RT на русском15:15

Министр нефти Ирака считает цену более $70 за баррель наиболее приемлемой

ТАСС18:00

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъ13:20

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

REGNUM09:12

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска

Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
Обновлено в 17:21
Политика

Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Здоровье

«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака

Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции

Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Здоровье

Специалисты назвали четыре абсолютно бесполезные, но вкусные каши

Обновлено в 15:09
Единоборства

Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе

Обновлено в 18:42
Финансы

Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций

В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Общество

Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов

Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Политика

Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ

Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Космос

Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос

Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено 28 июня в 04:03
Наука

Ученые обнаружили новое свойство света

В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие

Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском

«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Политика

Организаторы саммита G20 на видео обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 13:12
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика

Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области

Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Общество

Далеко от Москвы

P. S. Только на Ямале оленье стадо насчитывает более 700 тысяч голов, поэтому ямальские "пробки" создают проблем не меньше, чем московские автомобильные.
Обновлено в 11:18
Общество

Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий

Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие

Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю

Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
Обновлено в 19:06
Здоровье

Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления

Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Экономика

Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Экономика

Дмитрий Бутрин — о том, из-за чего на самом деле спорят ЦБ и Минэкономики

Гораздо важнее следующее: «Поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»: если в ЦБ и Минэкономики и есть реальные расхождения, то они в этом, а не в том, поддержали ли кредиты населению рост ВВП в первом квартале (безусловно, поддержали, и печально, что только они).
Обновлено в 18:01
Происшествия

16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье

В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Технологии

«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения

"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 12:27
Происшествия

В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих

Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Как работают Яндекс.Новости?
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