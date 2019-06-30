Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:31, Вашингтон
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют впервые с момента ее запуска
Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года, причем его должны были повысить на уровень накопленной с момента запуска "Платона" инфляции.
Обновлено в 17:21
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Здоровье
«Липкий, мерзкий и холодный»: учёные назвали главный ночной симптом рака
Британские учёные из Cancer Research UK рассказали об одном из самых распространённых симптомов онкологии.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Власти востока Ливии отреагировали на угрозы Турции
Власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии фельдмаршала Халифы Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 18:17
Единоборства
Владимир Кличко посетил премьерный показ фильма о Кроосе
Обновлено в 18:42
Финансы
Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций
В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Общество
Жена правителя Дубая сбежала в Европу с 40 миллионами долларов
Жена правителя Дубая шейха Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая скрылась вместе с двумя детьми и 40 миллионами долларов.
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Космос
Военный спутник США был выведен с борта МКС в космос
Космический аппарат Red-Eye был запущен с борта МКС для обеспечения управления перспективных исследовательских проектов Пентагона DARPA, сообщает компания NanoRacks, базирующаяся в США.
Обновлено 28 июня в 04:03
Наука
Ученые обнаружили новое свойство света
В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
Средства ПВО Сирии обезвредили израильские ракеты в небе над Дамаском
«Наша система ПВО перехватила вражеские ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами из ливанского воздушного пространства в направлении некоторых наших военных позиций в Хомсе и окрестностей Дамаска», — цитирует источник агентство.
Обновлено в 18:43
Футбол
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:14
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Политика
Путин прилетит в Братск на совещание из-за паводка в Иркутской области
Президент России Владимир Путин посетит Братск, где примет участие в совещании с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, главой МЧС Евгением Зиничевым и полпредом в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, сообщил РБК близкий к правительству региона источник.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Далеко от Москвы
P. S. Только на Ямале оленье стадо насчитывает более 700 тысяч голов, поэтому ямальские "пробки" создают проблем не меньше, чем московские автомобильные.
Обновлено в 11:18
Общество
Власти Забайкалья планируют разделить «Забайкаллесхоз» на 14 предприятий
Для сравнения вице-премьер привёл Амурскую область, где работники похожего предприятия заработали около миллиона рублей на банных вениках.
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
Истребители РФ поднимались на перехват у границ 11 раз за неделю
Российские истребители поднялись в воздух 11 раз за неделю с целью перехвата иностранных самолётов у границ РФ.
Обновлено в 19:06
Здоровье
Развеян главный миф о лапше быстрого приготовления
Гастроэнтеролог выразил своё профессиональное мнение и развеял главный миф о лапше быстрого приготовления.
Обновлено в 05:19
Экономика
Национальные валюты и бартер: как Ростех работает в условиях санкций
Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в программе "Действующие лица с Наиле Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" об особенностях работы в условиях санкций.
Обновлено в 08:58
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, из-за чего на самом деле спорят ЦБ и Минэкономики
Гораздо важнее следующее: «Поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»: если в ЦБ и Минэкономики и есть реальные расхождения, то они в этом, а не в том, поддержали ли кредиты населению рост ВВП в первом квартале (безусловно, поддержали, и печально, что только они).
Обновлено в 18:01
Происшествия
16-летний теннисист был найден мертвым в Подмосковье
В загородном коттедже в Подмосковье нашли тело 16-летнего теннисиста, сообщает "МК".
Обновлено в 19:22
Технологии
«Тинькофф банк» устранил сбой в работе мобильного приложения
"Тинькофф банк" устранил все неполадки в работе мобильного приложения, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 12:27
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Любовь Успенская решилась на ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42