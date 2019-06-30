Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Общество Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.

Политика Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.

Авто «АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели «АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.

Политика Финляндия стала председателем ЕС Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.

Общество Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.

Общество Как проходят непростые будни модераторов «ВКонтакте» Точное количество модераторов выяснить не удалось, но, согласно информации, размещенной на странице «ВКонтакте с авторами», с 2010 года их количество увеличилось с 10 до нескольких сотен.

Происшествия Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.

Общество В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.

Энергетика Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.

Политика Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.

Общество Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами» Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.

Футбол Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.

Экономика Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.

Политика Медведев призвал работать над обновлением «Единой России» "Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.

Экономика В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4% Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.

Общество «Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.

Авто Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии Официальная премьера немецкого купе BMW M8 Competition 2020 прошла весной 2019 года, однако первые экземпляры автомобиля в праворульном исполнении уже начинают поступать на рынке.

Армия и оружие Израиль нанес ракетный удар по Дамаску Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Кино Оливер Стоун представит новый фильм об Украине Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.

Экономика Потребительские займы подешевеют с 1 июля С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.

Политика Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске 30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.