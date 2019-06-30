Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика
В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе
Обновлено в 19:30
Общество
Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города
Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
Обновлено в 03:54
Политика
Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели
«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика
Финляндия стала председателем ЕС
Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Общество
Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД
Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Гаджеты
Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами
Обновлено в 06:14
Общество
Как проходят непростые будни модераторов «ВКонтакте»
Точное количество модераторов выяснить не удалось, но, согласно информации, размещенной на странице «ВКонтакте с авторами», с 2010 года их количество увеличилось с 10 до нескольких сотен.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика
Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями
Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество
Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»
Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Футбол
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы
Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
Обновлено в 18:57
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика
Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»
"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Общество
«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии
Официальная премьера немецкого купе BMW M8 Competition 2020 прошла весной 2019 года, однако первые экземпляры автомобиля в праворульном исполнении уже начинают поступать на рынке.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Кино
Оливер Стоун представит новый фильм об Украине
Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Экономика
Потребительские займы подешевеют с 1 июля
С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24
Политика
Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске
30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.
Обновлено вчера в 19:11
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Авто
Kia увеличила корпоративные продажи на 9%
По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Политика
Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии
Обновлено в 19:42