Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

РБК17:05

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

REGNUM09:12

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъ13:20

Министр нефти Ирака считает цену более $70 за баррель наиболее приемлемой

ТАСС18:00

На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+

RT на русском15:15

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 20:27, Вашингтон
Политика

В КНДР оценили встречу Трампа и Ким Чен Ына на границе

Обновлено в 19:30
Общество

Би-2 высмеяли организацию концерта в Магнитогорске в честь Дня города

Накануне, 29 июня, в Магнитогорске отмечали День города. Одним из хэдлайнеров праздничного концерта была группа Би-2.
Обновлено в 03:54
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев высмеял заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе выступать в России.
Обновлено в 17:14
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
Обновлено в 13:51
Политика

Финляндия стала председателем ЕС

Как заявляет правительство страны, занимая пост председателя ЕС, Финляндия намерена уделить внимание укреплению общих ценностей и верховенству закона, повышению конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза.
Обновлено в 18:56
Общество

Госдума может запретить частные камеры фиксации нарушений ПДД

Законопроект, регулирующий требования к камерам, фиксирующим нарушения правил дорожного движения (ПДД), выставлению штрафов и их обжалованию, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июля.
Обновлено в 17:00
Гаджеты

Эксперты рассказали об опасности сна рядом со смартфонами

Обновлено в 06:14
Общество

Как проходят непростые будни модераторов «ВКонтакте»

Точное количество модераторов выяснить не удалось, но, согласно информации, размещенной на странице «ВКонтакте с авторами», с 2010 года их количество увеличилось с 10 до нескольких сотен.
Обновлено в 18:43
Происшествия

Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе

Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено в 19:46
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено в 13:57
Энергетика

Истекает срок действия соглашения правительства с нефтяными компаниями

Как писала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в нефтяных компаниях и правительстве, несмотря на решение не продлевать договор, на словах стороны согласились не повышать цены на топливо выше инфляции.
Обновлено в 19:03
Политика

Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко

Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
Общество

Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»

Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Футбол

Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы

Молодежная сборная Испании по футболу выиграла чемпионат Европы для игроков не старше 21 года, который проходил в Италии.
Обновлено в 18:57
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Общество

«Машина времени» пала жертвой позиции Макаревича по Крыму

По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогера Вадима Манукяна, популярность Макаревича в последнее время заметно упала из-за позиции музыканта Крыму, которая расходится с мнением абсолютного большинства россиян.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

Обновлено вчера в 22:59
Авто

Новое купе BMW M8 Competition представили в Японии

Официальная премьера немецкого купе BMW M8 Competition 2020 прошла весной 2019 года, однако первые экземпляры автомобиля в праворульном исполнении уже начинают поступать на рынке.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 18:51
Кино

Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Политика

Владимир Путин провел экстренное совещание в Братске

30 июня около 02:00 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Братск.
Обновлено вчера в 19:11
Политика

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Авто

Kia увеличила корпоративные продажи на 9%

По сообщению пресс-службы корейской марки, в мае этого года корпоративные продажи KIA составили 2 651 автомобиль, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 13:10
Политика

Организаторы G20 обозначили Курилы как часть Японии

Обновлено в 19:42
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