Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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На 163% выполнили соглашение по нефти страны ОПЕК+

Газета.Ru11:03

Министр нефти Омана выступил за продление сделки ОПЕК+

RT на русском15:15

ОПЕК+ выполнила соглашение в мае на 163%

Коммерсантъ13:20

Министр нефти Ирака считает цену более $70 за баррель наиболее приемлемой

ТАСС18:00

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года

РБК17:05

Сделка ОПЕК+ может быть продлена на полгода — СМИ

REGNUM09:12

Нефть устала от ОПЕК: эксперт предупредил о возможном скачке цен

Московский Комсомолец09:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:50, Вашингтон
Спорт

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Обновлено в 18:02
Экономика

Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено в 17:00
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Общество

Россияне назвали лучшие страны для удаленной работы

Россияне рассказали, в каких странах хотели бы жить, имея удаленную работу.
Обновлено в 18:21
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Полиция задержала бывшую супругу осужденного члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза Наталью Стришную и ее брата, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 03:56
Политика

Медведев призвал работать над обновлением «Единой России»

"Единая Россия" ощущает дефицит доверия граждан, нужно предпринимать шаги для изменения ситуации, менять формат общения с людьми, работать над обновлением партии, заявил председатель ЕР, глава российского кабмина Дмитрий Медведев.
Обновлено в 17:13
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Футбол

Федун пообещал новые трансферы в «Спартаке»

Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил в Австрии на матче красно-белых с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер, что клуб еще ведет работу по вопросу приобретения новых футболистов.
Обновлено в 13:51
Общество

Наказывать нельзя, а убивать можно

Поступок офицера и будущего писателя многие англичане осудили: рабочий слон стоит дорого, а жизнь индуса не стоит ничего.
Обновлено в 12:11
Происшествия

На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона

Обновлено в 15:12
Политика

Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Нино Катамадзе о том, что она отказывается выступать в России.
Обновлено в 17:44
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Футбол

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой «Ахмата»

Новичок «Ахмата» полузащитник Денис Глушаков рассказал, как его приняли в грозненском клубе.
Обновлено в 15:22
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено в 09:49
Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено в 10:00
Политика

Умер бывший президент Черногории Момир Булатович

Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Политика

Туск приостановил саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
Обновлено в 18:15
Экономика

Дмитрий Бутрин — о том, из-за чего на самом деле спорят ЦБ и Минэкономики

Гораздо важнее следующее: «Поддерживать уровень совокупного спроса для стабильной инфляции — задача Банка России»: если в ЦБ и Минэкономики и есть реальные расхождения, то они в этом, а не в том, поддержали ли кредиты населению рост ВВП в первом квартале (безусловно, поддержали, и печально, что только они).
Обновлено в 18:01
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено в 16:00
Общество

Новый портал недвижимости в Калининграде Primarkt.ru

На информационном рынке Калининграда до недавних пор не было представлено инструмента, позволяющего решать вопросы подобного рода, при операциях с недвижимостью.
Обновлено в 09:20
Экономика

Одежде тесно в интернет-магазинах

Традиционно рынок одежды, обуви и аксессуаров — второй по динамике роста сегмент в интернет-торговле, указывают в FCG.
Обновлено в 18:01
Шоу-бизнес

Тина Канделаки поделилась редким фото 19-летней дочери

В комментариях подписчики оценили естественную красоту дочери журналистки, а также начали спорить о том, на кого больше похожа Мелания - на папу или на маму.
Обновлено в 14:08
Кино

Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

Телевидение Сирии заявило о ракетном обстреле Дамаска

Сирийское телевидение сообщило о ракетной атаке на окрестности Дамаска и Хомса.
Обновлено в 18:23
Политика

Появилось видео, как Трамп разыграл принца Саудовской Аравии

Американский президент Дональд Трамп подшутил над наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бен Сальманом.
Обновлено вчера в 15:23
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