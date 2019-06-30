Как саммит ОПЕК может повлиять на стоимость нефтиRT на русском 28 июня в 07:13

1—2 июля в Вене состоится ключевое для мирового энергорынка событие — заседание стран ОПЕК и государств, не входящих в организацию. Инвесторов прежде всего интересует продление договора о сокращении добычи нефти, которое может привести к росту цен на сырьё.

Как саммит ОПЕК может повлиять на стоимость нефти

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Политика «Коммерсантъ»: два заместителя Золотова в Росгвардии подали в отставку Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».