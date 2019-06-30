Энергетика

Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК вчера в 17:05

Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
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Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии

Обновлено вчера в 19:42
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25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье

По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
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Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам

В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество

В России изменились правила продажи молочных продуктов

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Обновлено 29 июня в 21:01
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Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах

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Обновлено вчера в 23:46
Автоспорт

Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии

Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Наука

Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые

Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие

ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской

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В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области

Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
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На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях

В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
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Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
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Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков

Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Составлен список болезней, которые привозят из отпуска туристы

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Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля

Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
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Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Общество

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
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