Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК вчера в 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Путешествия
В Таиланде появится обязательная страховка для туристов
В Таиланде появится обязательное медицинское страхование для иностранных туристов.
Обновлено в 00:40
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
В России вступили в силу новые правила долевого строительства
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступают в силу с 1 июля.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Иркутской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка
Отмечается, что 43-летний пьяный водитель на иномарке сбил трех несовершеннолетних пешеходов, 11-летний ребенок погиб.
Обновлено вчера в 23:41
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Политика
Медведев предложил способы обновления «Единой России»
Опубликована статья главы российского правительства и председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева об основных приоритетах и новых задачах партии.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В России вступили в силу правила «звёздности» гостиниц
Сегодня, 1 июля, в России вступили в силу правила "звёздности" гостиниц.
Обновлено в 00:35
Политика
Катамадзе удалила пост об отказе от концертов в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой пост в фейсбуке, в котором она заявила об отказе от концертов в России.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы в составе Японии
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
25 человек погибли в Индии при падении автобуса в ущелье
По меньшей мере 25 человек погибли в северном индийском штате Джамму и Кашмир в результате падения автобуса в горное ущелье, сообщает телеканал NDTV.
Обновлено в 00:37
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Экономика
В России вступили в силу новые ограничения по кредитам
В РФ с 1 июля начали действовать новые правила, ограничивающие проценты и пени по кредитам и займам.
Обновлено в 00:37
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено 29 июня в 21:01
Игры
Инсайдер: события GTA 6 будут происходить в 70-х и 80-х годах
Основные события будут происходить в Vice City и новом городе, который будет создан на основе Рио-де-Жанейро.
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Названа дата открытия сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что 20 августа на месте сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, откроется сквер.
Обновлено вчера в 23:46
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:40
Наука
Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые
Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия
В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных
Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9».
Обновлено вчера в 03:51
Армия и оружие
ОБСЕ: завершилось разведение сил у станицы Луганской
Обновлено вчера в 12:47
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Общество
В МЧС назвали причину наводнения в Иркутской области
Причиной сложной паводковой обстановки в Иркутской области являются проливные дожди и таяние в горах Восточного Саяна.
Обновлено вчера в 12:04
Общество
На mos.ru появился новый виджет с данными о пенсионных накоплениях
В личном кабинете на портале mos.ru появился новый виджет «Пенсионный фонд», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
Пятерых мужчин, подозреваемых в серийной краже автомобилей, задержали в Волгоградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:03
Наука
Наличие рассеянного склероза повышает риск развития рака
Ученые из Норвегии доказали, что наличие у человека рассеянного склероза повышает риск развития гематологического рака.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
Десять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в Техасе
Легкий двухмоторный самолет врезался в ангар во время взлета в аэропорту американского штата Техас, погибли десять человек, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 19:46
Общество
В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка
Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
Обновлено вчера в 13:57