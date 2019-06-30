Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:07, Вашингтон
Политика
Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с Тимошенко
Солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук попал в неловкую ситуацию во время дебатов с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко в прямом эфире украинского телевидения.
Обновлено в 03:10
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Обновлено в 17:01
Политика
Тимошенко отказалась идти на гей-парад в Киеве
Депутат Верховной рады Григорий Немыря объяснил, почему глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не пошла на гей-парад в Киеве.
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Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе выступать в России
Российская телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале прокомментировала решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 16:07
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено в 17:30
Наука
Что люди чувствуют «перед смертью», узнали ученые
Ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что люди испытывают перед смертью. Об этом сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
В небе над Дамаском прогремели мощные взрывы
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Кино
«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
Обновлено в 18:42
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Обновлено в 08:26
Недвижимость
В России вступили новые правила долевого строительства
Схема рассчитана против мошенничества при долевом строительстве, когда недобросовестные застройщики собирали деньги с граждан, а потом по разным причинам не доделывали работу.
Обновлено в 20:39
Авто
Ряд праворульных автомобилей запретят ввозить в Россию с 1 июля
Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
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Медведев поведал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Глава правительства России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев написал статью для газеты «Известия», в которой посетовал не недостаточность реальных перемен для завоевания доверия граждан партией.
Обновлено в 19:42
Хоккей
Бобровский и Панарин выбирают между «Флоридой» и «Айлендерс»
Панарин склоняется к Флориде, но Бобровский разрывается: говорят, что Ламорелло (генеральный менеджер Айлендерс) имеет огромное влияние на голкипера.
Обновлено в 03:21
Футбол
Клод Макелеле: Уверен, Лэмпард добьется успеха с «Челси»
Уверен, Лэспард добьется успеха с Челси, цитирует француза Goal.com.
Обновлено в 18:50
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Экономика
Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК
Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
Обновлено в 10:19
Происшествия
Ливанский министр заявил об обстреле его кортежа
Обновлено в 11:45
Спорт
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками
Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
Обновлено вчера в 02:14
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика
Латвия обвинила Эстонию в развязывании войны
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш обвинил Эстонию в развязывании "акцизной войны". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:15
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Общество
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов
В России с 1 июля меняется порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах, теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Обновлено в 17:29
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Политика
Джонсон пообещал, что Британия покинет ЕС в срок «назло Путину»
Главный претендент на пост главы британского кабмина Борис Джонсон считает соблюдение сроков Brexit показателем приверженности Великобритании либеральным ценностям.
Обновлено в 19:22
Армия и оружие
Heise (Германия): США хотят обеспечить военное присутствие и в Арктике (Heise)
Вице-адмирал Лиза Франкетти (Lisa Franchetti), командующая 6-м флотом Военно-морских сил удара и поддержки НАТО, присутствовала на учениях и заявила, что военные научились работать «на конце логистической цепи» в Арктике, приобретя при этом большой опыт.
Обновлено в 18:42
Наука
Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха
Обновлено 28 июня в 11:24