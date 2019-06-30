Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 годаРБК 17:05
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Общество
В Роструде напомнили о правилах ухода в отпуск
В Роструде рассказали, как правильно уйти в отпуск по закону, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 04:38
Политика
В Гагаузской автономии Молдавии начались выборы нового главы
Обновлено в 00:04
Автоспорт
Ферстаппен прокомментировал победу в Гран-при Австрии
Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал свою сенсационную победу в Гран-при "Формулы-1" в Австрии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Корпорация Apple тайно отозвала MacBook Air 2018 года
Корпорации Apple тайно отозвала ряд ноутбуков модели MacBook Air 2018 года выпуска.
Обновлено в 10:37
Экономика
Россия переходит на новые правила в долевом строительстве с 1 июля
С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан в строительство жилья, обязаны работать через механизм эскроу-счетов.
Обновлено в 17:00
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Баскетбол
Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой
Обновлено в 15:29
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
Автодилер «Рольф» намерен выполнить все свои обязательства перед клиентами, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 08:46
Политика
Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ
Ранее стало известно, что голосовавшие против возвращения России в ПАСЕ Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина, Словакия и Грузия подготовят проект резолюции.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
В России начинается производство С-500
В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено в 08:41
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено в 13:40
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление Чубарова о водной блокаде Крыма
Заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова по поводу условий прекращения водной блокады Крыма лишний раз демонстрирует истинное отношение данного рода политиков к полуострову и его жителям.
Обновлено в 04:42
Баскетбол
Дюрант продолжит карьеру в «Бруклин Нетс»
Обновлено в 17:01
Футбол
Кононов: «„Спартак“ не щадит игроков на сборах»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА со счетом 3:1 в предсезонном матче на товарищеском турнире в Австрии.
Обновлено в 15:11
Космос
Астронавт NASA восхитился музеем космонавтики в Москве
Обновлено в 11:12
Происшествия
На улицах Кембриджа заметили трехметрового питона
Обновлено в 15:12
Общество
Интервью: «Депрессивные участки Новосибирска стали огромными заплатами»
Здания эпохи конструктивизма, который в Новосибирске выражен наиболее ярко, чем в других городах.
Обновлено в 14:58
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика
Умер бывший президент Черногории Момир Булатович
Бывший президент Черногории и премьер-министр Союзной республики Югославия Момир Булатович умер на 63 году жизни.
Обновлено в 15:01
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 может получить круглый блок камеры
Обновлено в 15:06
Футбол
Испания выиграла молодежный чемпионат Европы
В итальянской Удине завершился финальный матч чемпионата Европы для игроков младше 21 года между сборными Испании и Германии, сообщает Sport24.
Обновлено в 17:07
Армия и оружие
В Одессу прибыли военные самолеты НАТО
Военно-транспортные самолеты стран НАТО с личным составом, техникой и оборудованием на борту прибыли в Одессу для участия в международных учениях Sea Breeze-2019, сообщает минобороны Украины.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Медики развеяли миф о вреде лапши быстрого приготовления
Гастроэнтеролог Нурия Дианова сообщила, что употребление лапши быстрого приготовления не вредит организму.
Обновлено в 07:44
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено 28 июня в 06:27
Политика
Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.
Обновлено в 12:46
Футбол
Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи» за 36 млн евро
«Рома» объявила о переходе защитника Костаса Маноласа в «Наполи». Трансфер 28-летнего игрока обошелся неаполитанцам в 36 миллионов евро.
Обновлено в 16:35
Футбол
Гвардиола: «Суперлига убьёт внутренние чемпионаты»
Обновлено в 13:13
Гаджеты
Линейке Samsung Galaxy исполнилось 10 лет
Смартфон Galaxy (GT-I7500) презентовали 29 июня 2009 года. Культовым смартфоном Samsung стал Galaxy S, который появился годом позже.
Обновлено в 16:57