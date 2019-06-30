Энергетика
ОПЕК может продлить соглашение о сокращении нефтиНакануне.Ru вчера в 19:07
Срок, на который страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи нефти, будь это полгода или девять месяцев, определится 1 июля, когда вопрос будут обсуждать страны, входящие в картель, сообщил генсек организации Мухаммед Баркиндо.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:12, Вашингтон
Путешествия
В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов
Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
Обновлено в 01:56
Экономика
Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4%
Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 02:39
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Происшествия
В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего
В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.
Обновлено в 02:41
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Обновлено в 02:35
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Общество
Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
Обновлено в 01:37
Экономика
На Украине запустили новый рынок электроэнергии
Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.
Обновлено в 02:30
Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Политика
Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 01:27
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Недвижимость
Дорогим квартирам в Москве предрекли подорожание
Ранее в июне была названа стоимость самой дорогой квартиры России: 1,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:28
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено 29 июня в 10:58
Баскетбол
Сборная России одержала первую победу на Евробаскете
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
В России началось производство ЗРК С-500
В России начали производить зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей».
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Экономика
Ювелирные компании раскроют налоговую тайну
Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.
Обновлено в 01:31
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика
Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
Обновлено вчера в 19:46
Армия и оружие
В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от России
Как отмечает издание, введенные против Грузии ограничения были давно запланированы в России, особенно же решение применить их созрело после недавних заявлений госсекретаря США Майка Помпео о необходимости построить в грузинском городе Анаклия новый порт – самый глубоководный в Черноморском регионе, а также ускоренно принять Грузию в НАТО.
Обновлено в 02:38
Транспорт
«Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга
Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
Обновлено вчера в 22:09
Общество
В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах
Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Отравление Алибасова серьезно подкосило здоровье Федосеевой-Шукшиной
Артистка до сих пор находится в больнице. Бари Алибасов впервые с момента госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал о её состоянии.
Обновлено в 02:00
Транспорт
Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»
Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Авто
Составлен топ-5 самых надежных спорткаров в мире
Российские автоэксперты составили список самых надежных спорткаров возрастом свыше 15 лет.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05