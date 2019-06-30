ОПЕК может продлить соглашение о сокращении нефтиНакануне.Ru вчера в 19:07

Срок, на который страны ОПЕК+ продлят соглашение о сокращении добычи нефти, будь это полгода или девять месяцев, определится 1 июля, когда вопрос будут обсуждать страны, входящие в картель, сообщил генсек организации Мухаммед Баркиндо.

Путешествия В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.

Экономика Погрузка на сети РЖД снизилась в июне на 5,4% Погрузка на сети "Российских железных дорог" в июне снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 101,6 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Происшествия В Ленобласти асфальтоукладчик насмерть сбил рабочего В Ленинградской области начата проверка обстоятельств, при которых на дорожного рабочего наехал асфальтоукладчик.

Общество В РФ изменились правила продажи молочных продуктов В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Происшествия Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.

Экономика На Украине запустили новый рынок электроэнергии Новый рынок электроэнергии запущен в понедельник на Украине, несмотря на рекомендации международных партнеров об отсрочке его открытия.

Экономика Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июля С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу.

Армия и оружие Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.

Политика Токаев выразил соболезнования в связи с паводком в Иркутской области Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину в связи с паводком в Иркутской области.

Экономика В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.

Недвижимость Дорогим квартирам в Москве предрекли подорожание Ранее в июне была названа стоимость самой дорогой квартиры России: 1,7 миллиарда рублей.

Общество Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.

Экономика Ювелирные компании раскроют налоговую тайну Подписавшие хартию компании обязуются обеспечить фискальную прозрачность деятельности на рынке драгоценных металлов и камней, использовать прозрачные схемы уплаты НДС, отказаться от работы с подозрительными контрагентами, которые могут быть причастны к теневому ввозу и обороту сырья или неуплате налогов.

Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Политика Соловьев усомнился в востребованности Нино Катамадзе в России Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Армия и оружие В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от России Как отмечает издание, введенные против Грузии ограничения были давно запланированы в России, особенно же решение применить их созрело после недавних заявлений госсекретаря США Майка Помпео о необходимости построить в грузинском городе Анаклия новый порт – самый глубоководный в Черноморском регионе, а также ускоренно принять Грузию в НАТО.

Транспорт «Ъ»: Минтранс разработал правила регулирования карпулинга Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.

Общество В Госдуме предложили запретить частные камеры фиксации на дорогах Использование частных камер фиксации нарушений правил дорожного движения на российских дорогах могут запретить.

Шоу-бизнес Отравление Алибасова серьезно подкосило здоровье Федосеевой-Шукшиной Артистка до сих пор находится в больнице. Бари Алибасов впервые с момента госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал о её состоянии.

Транспорт Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти» Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.

Хоккей «Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.

Авто Составлен топ-5 самых надежных спорткаров в мире Российские автоэксперты составили список самых надежных спорткаров возрастом свыше 15 лет.