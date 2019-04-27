Политика

Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружиемИзвестия 17:13

Международный договор о торговле оружием является единственным инструментом контроля в данной сфере, который особенно важен в условиях глобальной напряженности. С таким заявлением в связи с отказом США от ратификации договора выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет ТАСС.
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Генсек ООН отреагировал на выход США из договора о торговле оружием

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Газета.Ru18:15

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РБК13:12
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Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
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