Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружиемИзвестия 17:13

Международный договор о торговле оружием является единственным инструментом контроля в данной сфере, который особенно важен в условиях глобальной напряженности. С таким заявлением в связи с отказом США от ратификации договора выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет ТАСС.

Происшествия В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.

Политика В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.

Политика Ким Чен Ын отбыл из Владивостока на родину После переговоров во Владивостоке лидер КНДР подарил Путину корейский меч, а российский лидер подарил на память Ким Чен Ыну шашку и подстаканники.

Происшествия Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».

Происшествия Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествия Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

Происшествия СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.

Политика Климкин призвал к секторальным санкциям против России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Автоспорт Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1» Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».

Политика Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.

Кино Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.

Экономика Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».

Армия и оружие Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».

Здоровье Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.

Происшествия В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер» В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».

Экономика Сбербанк спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак В рамках Всемирного экономического форума в Давосе заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что при сохранении нынешнего тренда к 2022 году ущерб от кибератак для мировой экономики может возрасти до $8-10 трлн в год, напоминает ТАСС.

Шоу-бизнес Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.

Армия и оружие В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.