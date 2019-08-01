Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3Life.ru 15:56
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
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Космос
В Китае совершил первый полёт беспилотник на солнечной энергии
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия
В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы
Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено в 19:21
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Футбол
Малком прилетел в Санкт-Петербург
Бразильский нападающий «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург.
Обновлено в 17:06
Авто
Компания из России построит электрокар за 1,5 миллиона рублей
Обновлено в 07:37
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено в 18:00
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено в 11:17
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено в 10:42
Экономика
«Дикси» притягивает топ-менеджмент
Ольга Наумова, бывший гендиректор «Пятерочки» и «Магнита», теперь может возглавить ГК «Дикси», которая начала обновлять магазины и находится в процессе слияния с сетями «Красное & белое» и «Бристоль».
Обновлено в 19:02
Политика
Россия предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД
Сергей Рябков пояснил, что Москва предложила США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как российский, объявленный главой государства, заявившим, что до появления у американцев в том или ином регионе подобных средств Россия будет воздерживаться от размещения соответствующих систем, передает ТАСС.
Обновлено в 18:29
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее Трамп призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено в 19:04
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено в 14:21
Наука
Облучённые смертью. Какие территории Оренбургской области — самые радиоактивные
Ядерный угар Мало кому известно, но Оренбургская область входит в ТОП-5 российских территорий по числу произведённых на ней ядерных взрывов.
Обновлено 30 июля в 07:35
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Обновлено в 11:41
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Двое сторонников запрещенной в России террористической организации "ИГ", схваченные накануне в Татарстане, готовили захват заложников и отравление сотрудников полиции и ФСБ.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
Обновлено в 07:27
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Экономика
Инициатор преследования Калви написал ему о встрече в день задержания
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву за несколько дней до его задержания.
Обновлено в 14:04
Экономика
Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий
В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка
Недавно супругов видели в клиническом госпитале «Лапино». Ради молодой жены 58-летний шоумен, кажется, готов абсолютно на все.
Обновлено в 15:00
Общество
Женщинам в Саудовской Аравии разрешили путешествовать одним
Обновлено в 19:25
Политика
Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью $300 млрд.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте
Неизвестный с ножом напал на полицейских в Сургуте, передает ТАСС. Один сотрудник полиции погиб второй ранен.
Обновлено в 15:41
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено в 18:16
Баскетбол
Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019
Центровой «Детройта» Андре Драммонд не сыграет за сборную США на ЧМ-2019 в Китае.
Обновлено в 15:06
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Экономика
Kinross Gold забрала юниорное золото
Компания заплатила $283 млн за актив экс-главы "Полюса" Канадская Kinross Gold покупает один из наиболее перспективных золотых активов в России — месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае — за $283 млн с частичной оплатой собственными акциями.
Обновлено в 19:02