Политика

Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3Life.ru 15:56

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
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