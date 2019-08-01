Политика
Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3Life.ru вчера в 15:56
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на весь модельный ряд Lada
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Бангкоке прогремели семь взрывов
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море
Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В России выросли продажи электромобилей с пробегом
В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой
Обновлено вчера в 06:29
Спорт
Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.
Обновлено вчера в 18:53
Экология
Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе
Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями.
Обновлено вчера в 08:52
Авто
Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица
По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.
Обновлено вчера в 09:08
Происшествия
Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Экономика
Выручка Apple в России выросла на 30%
Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Роскосмос показал снимки пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:10
Политика
МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД
Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:36
Футбол
Игрок «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург
Футболист "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург, где в скором времени может подписать контракт с "Зенитом", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Обновлено вчера в 19:30
Политика
США могут начать блокаду Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Лиза Галкина попросила всех улыбнуться и стать счастливыми
На фанатской страничке Лизы Галкиной, дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой, появилась архивная фотография.
Обновлено вчера в 22:23