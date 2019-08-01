Политика

Генсек ООН призвал Россию и США продлить действие СНВ-3Life.ru вчера в 15:56

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить действие Договора СНВ-3.
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Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон продлить договор СНВ-3

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
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