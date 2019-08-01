Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.

Общество Ученый РАН назвал самое чистое место для купания в Черном море Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов считает, что воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму лучше всего подходят для купания, потому что являются самыми чистыми в Черном море.

Авто В России выросли продажи электромобилей с пробегом В первой половине 2019 года на российском рынке было продано 1395 подержанных электромобилей, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Экономика Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Политика Порошенко поведал о провале плана Путина по уничтожению Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о провале плана Москвы в отношении Киева.

Экология Россиянам предрекли проблемы со здоровьем из-за погоды в августе Аномально холодная погода, которую синоптики прогнозируют в России в августе, может негативно сказаться на самочувствии пожилых россиян и людей с хроническими заболеваниями.

Авто Названы топ-10 моделей, зарегистрированных на юрлица По состоянию на 1 января 2019 года на юридических лиц в России было зарегистрировано 1,74 млн легковых автомобилей, что составляет около 4% от всего автопарка страны.

Политика Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.

Футбол «Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".

Экономика Выручка Apple в России выросла на 30% Прибыль от продаж продукции компании за прошлый выросла в 1,5 раза и составила 5,77 млрд руб. По итогам 2018 финансового года, который завершился 29 сентября, выручка всего Apple Inc. составила $265,6 млрд, что на 11% больше показателей предыдущего года ($229,2 млрд).

Политика МИД Германии обвинил Россию в разрыве ДРСМД Россия не смогла выполнить свои обязательства в рамках Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), что привело к прекращению действия соглашения.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Общество Названы регионы России с самым большим количеством абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.

Футбол Игрок «Барселоны» Малком прибыл в Санкт-Петербург Футболист "Барселоны" Малком прибыл в Санкт-Петербург, где в скором времени может подписать контракт с "Зенитом", сообщает "Спорт-Экспресс".

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Политика США могут начать блокаду Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.

Экономика Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.