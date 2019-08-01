Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к России и США с призывом продлить двусторонний договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений – СНВ-3.

Футбол Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги Европы По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.

Политика Трамп назвал хорошим разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с российским коллегой Владимиром Путиным был «коротким, но хорошим».

Политика Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2» Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.

Общество Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.

Космос Спутник «ВДНХ-80» передал первый звуковой сигнал о юбилее выставки Отмечается, что звуковой "репертуар" аппарата будет меняться и передавать сигналы о других значимых событиях выставки.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Политика Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине В украинском МВД проинформировали о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Гаджеты Новый iPhone получит поддержку Apple Pencil Аналитики считают, что одна из будущих моделей iPhone неожиданно получит новую функцию, а именно будет оснащена поддержкой Apple Pencil.

Космос Лекция о химии состоится в зоопарке В Московском зоопарке 1 августа проведут лекцию «Ветеринарная химия».

Наука В Японии одобрили создание гибридов человека и мыши Как уточняет сайт kp.ru, до 1 марта 2019 года в Японии действовал запрет на использование эмбрионов, содержащих клетки человека, а также на продолжение любых экспериментов на смешанных эмбрионах дольше 14 дней.

Гаджеты Lenovo выпустит в России флагманский смартфон Z6 Pro В числе других основных характеристик флагманского смартфона Lenovo отмечают AMOLED-дисплей с диагональю 6,39 дюймов и разрешением Full HD+, дактилоскопический сканер, основная камера с четырьмя сенсорами, работающими по схеме "48+16+2+8" и фронтальная камера на 32 Мп, а также поддержка 5G и ГЛОНАСС.

Армия и оружие США закупают оружия на 2 трлн долларов Минобороны закупает оружия на $624 млрд; ВВС США на $269 млрд; сухопутные войска на $199 млрд.

Игры В новом трейлере игры «Fortnite» герой странствует во времени Без сомнений, что сезон будет посвящен путешествиям во времени, поскольку трейлер однозначно намекает на это, в том числе и метеором, который прилетел из 4-го сезона.

Происшествия Баня с кинотеатром потянули на ОПС Надзор считает, что господин Постригань, возглавляя Клинский район, совершал особо крупные хищения путем мошенничества, использовал для этого служебные подлоги, превышал свои должностные полномочия, брал взятки, а нажитые преступным путем имущество и деньги легализовывал или отмывал, переоформляя их на родственников (ст. 159, 286, 292, 290 и 174.1 УК РФ).

Технологии В сети обнаружены данные 3,7 млн клиентов Sephora Эксперты Threat Intelligence Group-IB обнаружили крупную утечку данных сети парфюмерно-косметических магазинов Sephora, сообщает The Straits Times, ведущая деловая газета Сингапура.

Шоу-бизнес Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак Телеведущей давно приписывают роман с театральным режиссером. Видеозапись появилась в Instagram-аккаунте Константина Богомолова.

Футбол Футболист АЗ Гус Тил назвал переход в «Спартак» делом времени Капитан голландского клуба АЗ Гус Тил подтвердил, что может перейти в московский футбольный клуб "Спартак".

Общество Собянин открыл Музей ВДНХ в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в четверг Музей ВДНХ и поздравил коллектив выставки с ее 80-летием, отметив что за эти годы она стала культовым местом для столицы и России в целом.

Политика Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.