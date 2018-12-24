Политика

Генсек ОБСЕ предсказал «огромный пожар» между Россией и Украиной
Московский Комсомолец
04:10

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер опасается обострения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар.
Московский Комсомолец04:10

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Генсек ОБСЕ : создание Православной церкви Украины - самая настоящая провокация

ЛигаNews.net04:41

Генсек ОБСЕ предсказал «огромный пожар» между Россией и Украиной

Московский Комсомолец04:10

Генсек ОБСЕ назвал создание «новой церкви» на Украине провокацией

Украина.ру04:38

«Выболтал планы Порошенко»: в РФ отреагировали на прогноз генсека ОБСЕ о «пожаре» в Крыму и ДНР

ФАН04:37

На Украине возмутились тем, что генсек ОБСЕ назвал ЛДНР республиками

Военное обозрение02:22

Генсек ОБСЕ предупредил об ухудшении отношений Москвы и Киева

ИА Новороссия04:38

В ОБСЕ опасаются, что Россия «окажет военную помощь» ДНР и ЛНР

Российский Диалог02:00
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Армия и оружие

В США подписан указ о выводе войск из Сирии

«Распоряжение о выводе войск из Сирии подписано», — подчеркнул представитель американских военных, не раскрывая деталей приказа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие

Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Обновлено вчера в 21:36
Политика

Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.
Обновлено в 02:01
Политика

Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Обновлено в 03:46
Политика

На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом

Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.
Обновлено в 03:43
Политика

Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров

Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 03:14
Политика

Россия предложила Индонезии помощь после цунами

По словам президента Индонезии Джоко Видодо, власти не имели возможности предупредить население об угрозе цунами, поскольку оно носило неопределенный характер.
Обновлено в 01:49
Политика

Кремль рекомендовал губернаторам назначить ответственных за соцсети

По словам собеседника РБК, близкого к администрации президента, Кремль с сентября начал рекомендовать регионам вводить ответственных за соцсети.
Обновлено в 03:19
Политика

Граждане РФ назвали главные события 2018 года

Обновлено в 02:46
Политика

Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.
Обновлено в 03:10
Политика

«В здравом уме»: пока никто Россию от интернета не отключит

Позже глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перспективы отключения России от интернета в настоящее время нет.
Обновлено в 03:51
Политика

Россия начинает сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровой экономики

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой РФ и Нацсобранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160

Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Матвиенко пообещала зеркальный ответ на действия Ofcom против RT

Россия должна принять зеркальные меры в ответ на решения британского медиарегулятора Ofcom в отношении телеканала RT в Великобритании, заявила в ходе пресс-конференции председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 04:50
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