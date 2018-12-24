Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер опасается обострения конфликта между Россией и Украиной. По его словам, из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар.

Генсек ОБСЕ предсказал «огромный пожар» между Россией и Украиной

Армия и оружие Армия и оружие В США подписан указ о выводе войск из Сирии «Распоряжение о выводе войск из Сирии подписано», — подчеркнул представитель американских военных, не раскрывая деталей приказа.

Политика Политика Матвиенко уточнила срок обращения Путина к Федеральному собранию Президент России Владимир Путин выступит с традиционным обращением к Федеральному собранию в первом квартале 2019 года, сообщила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Армия и оружие Армия и оружие Мэй поблагодарила британских военных за «защиту от России»

Политика Политика Волкер назвал освобождение украинских моряков условием визита в Москву Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» сообщил, что готов совершить визит в Москву, как только задержанные при пересечении российской границы украинские моряки будут освобождены.

Политика Политика Сын Каддафи попросил помощи у Путина

Политика Политика На Украине военные разгромили пансионат на границе с Крымом Украинские военнослужащие разгромили базу отдыха, располагающуюся на границе с Крымом.

Политика Политика Москва не станет инструментом для обслуживания интересов США — Лавров Соединенным Штатам не удастся сделать из России инструмент обслуживания собственных интересов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Политика Политика Граждане РФ назвали главные события 2018 года

Политика Политика Лавров прокомментировал предстоящие президентские выборы на Украине Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя предстоящие президентские выборы на Украине, выразил надежду, что в Киеве рано или поздно к власти придут адекватные люди.

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Политика Политика Россия начинает сотрудничество с Вьетнамом в сфере цифровой экономики Межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Госдумой РФ и Нацсобранием Вьетнама займется совместной работой над законодательством по формированию цифровой экономики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник на встрече с председателем парламента Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest раскритиковал посла США за высказывание о Ту-160 Американский журнал The National Interest подверг критике заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера.