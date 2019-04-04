Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДМосковский Комсомолец вчера в 13:46

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и призвал Москвы вернуться к соблюдению его условий. "Призываю Россию проявить политическую волю и спасти договор", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
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НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Газета.Ruвчера в 16:45

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

RT на русскомвчера в 14:36

Генсек НАТО напомнил России о соблюдении ДРСМД

Росбалтвчера в 13:23

Генсек НАТО призвал Россию проявить «политическую волю» для сохранения ДРСМД

РЕН ТВвчера в 15:15

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Московский Комсомолецвчера в 13:46

НАТО предложило России «проявить волю» для спасения договора о ракетах

РБКвчера в 14:24

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

ТАССвчера в 13:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
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Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии

Обновлено в 03:57
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
ЖКХ

Глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу

Вчера, 4 июня, глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 04:13
Музыка

Новосибирский симфонический оркестр даст масштабные мировые концерты

Как отметили в Минкультуры региона, только в течение двух лет симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

В Тольятти прокуратура проверит батуты после ЧП с детьми

Прокуратура проверит надувные батуты, расположенные в Центральном районе Тольятти после ЧП, в котором пострадали двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:50
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Кино

Тор из «Мстителей» временно уходит из кино

Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Аргентинец почти 20 лет держал жену в заточении, приковав её к кровати

Обновлено вчера в 18:46
Авто

АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4

Работы над новым поколением легендарного внедорожника LADA 4x4 идут полным ходом.
Обновлено в 01:01
Культура

В Москве состоится гала-концерт к 70-летию установления дипотношений с КНР

5 июня в Большом театре в Москве состоится гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.
Обновлено в 02:14
Технологии

Как отреагирует курс NEO. Разработчики успешно обновили сеть

Основная сеть криптовалюты NEO успешно обновилась, сообщили разработчики проекта.
Обновлено в 04:07
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено вчера в 11:14
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях в целом одобрена на совещании, которое провел премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 03:12
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия

В Петербурге загорелся склад строительных материалов

В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на среду произошел пожар на складе строительных материалов, предназначенных для загородного строительства.
Обновлено в 00:58
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Происшествия

В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке

Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип

Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Политика

Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета

Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Недвижимость

Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет

За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
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