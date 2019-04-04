Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДМосковский Комсомолец вчера в 13:46

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и призвал Москвы вернуться к соблюдению его условий. "Призываю Россию проявить политическую волю и спасти договор", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

ЖКХ Глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу Вчера, 4 июня, глава Саратова Михаил Исаев совершил инспекционный выезд по городу.

Происшествия Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

Музыка Новосибирский симфонический оркестр даст масштабные мировые концерты Как отметили в Минкультуры региона, только в течение двух лет симфонический оркестр провел концертные туры в Италии, Словении, Хорватии, Китае и Испании.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Происшествия В Тольятти прокуратура проверит батуты после ЧП с детьми Прокуратура проверит надувные батуты, расположенные в Центральном районе Тольятти после ЧП, в котором пострадали двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4 Работы над новым поколением легендарного внедорожника LADA 4x4 идут полным ходом.

Культура В Москве состоится гала-концерт к 70-летию установления дипотношений с КНР 5 июня в Большом театре в Москве состоится гала-концерт, посвященный 70-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой» "Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".

Политика Правительство одобрило концепцию нового КоАП Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях в целом одобрена на совещании, которое провел премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Происшествия В Петербурге загорелся склад строительных материалов В Курортном районе Санкт-Петербурга в ночь на среду произошел пожар на складе строительных материалов, предназначенных для загородного строительства.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Происшествия В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».

Политика Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.