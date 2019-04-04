Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ 13:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Газета.Ru16:45

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

ТАСС13:19

НАТО предложило России «проявить волю» для спасения договора о ракетах

РБК14:24

Генсек НАТО призвал Россию проявить «политическую волю» для сохранения ДРСМД

РЕН ТВ15:15

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Московский Комсомолец13:46

Генсек НАТО напомнил России о соблюдении ДРСМД

Росбалт13:23

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

RT на русском14:36
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Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»

Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено в 19:57
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Происшествия

Путин высказался о взрывах в Дзержинске

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства страны прокомментировал серию взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.
Обновлено в 11:20
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Общество

Население Екатеринбурга требует новых школ. Застройщикам нужны компенсации

Жители Академического придумали, как увеличить число образовательных учреждений в городе Екатеринбургской думе предлагают изменить нормативы градостроительного проектирования с целью увеличения числа школ.
Обновлено в 14:18
Наука

Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей

Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Финансы

Плохому заемщику ничего не мешает

Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Музыка

Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто

Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России

Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Происшествия

На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов

В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:40
Армия и оружие

США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Кино

Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»

Обновлено в 01:34
Кино

Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва»

Студия Disney показала на YouTube новый тизер фильма "Король лев", в котором звучит голос певицы Бейонсе Ноулз.
Обновлено в 04:15
Здоровье

Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Авто

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки

Обновлено в 20:15
Происшествия

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Обновлено в 19:12
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Кино

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
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