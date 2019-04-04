Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ 13:34
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.
Обновлено в 19:57
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Происшествия
Путин высказался о взрывах в Дзержинске
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства страны прокомментировал серию взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.
Обновлено в 11:20
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Общество
Население Екатеринбурга требует новых школ. Застройщикам нужны компенсации
Жители Академического придумали, как увеличить число образовательных учреждений в городе Екатеринбургской думе предлагают изменить нормативы градостроительного проектирования с целью увеличения числа школ.
Обновлено в 14:18
Наука
Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей
Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Финансы
Плохому заемщику ничего не мешает
Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено в 15:58
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Авто
Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России
Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.
Обновлено в 06:05
Религия
Мусульмане празднуют Ураза-байрам
Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено в 02:23
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов
В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе
США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Кино
Дэвид Линч впервые получит почетный «Оскар»
Обновлено в 01:34
Кино
Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва»
Студия Disney показала на YouTube новый тизер фильма "Король лев", в котором звучит голос певицы Бейонсе Ноулз.
Обновлено в 04:15
Здоровье
Названы самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено в 20:15
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Кино
На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв
На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45