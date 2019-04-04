Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ 13:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".

Шоу-бизнес Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица» Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».

Армия и оружие Постпред США при НАТО предъявила Турции ультиматум из-за С-400 Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в эфире телеканала CNBC заявила, что Турция должна отказаться от российских комплексов С-400, если надеется получить американские самолеты F-35.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Путин высказался о взрывах в Дзержинске Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего совещания с членами правительства страны прокомментировал серию взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинск Нижегородской области.

Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Финансы Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Общество Население Екатеринбурга требует новых школ. Застройщикам нужны компенсации Жители Академического придумали, как увеличить число образовательных учреждений в городе Екатеринбургской думе предлагают изменить нормативы градостроительного проектирования с целью увеличения числа школ.

Наука Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".

Происшествия В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Политика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Финансы Плохому заемщику ничего не мешает Банки в начале 2019-го стали охотнее выдавать ссуды «плохим» заемщикам.

Музыка Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.

Политика Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.

Авто Suzuki назвала стоимость специальной серии кроссовера SX4 для России Новый кроссовер Suzuki SX4 специальной серии Tabi powered by Pioneer, продажи которого начнутся уже в июне, оценили в 1 615 990 рублей.

Религия Мусульмане празднуют Ураза-байрам Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали девятерых экоактивистов В Архангельской области на станции Шиес после столкновения с сотрудниками ОМОНа задержали семерых противников строительства мусорного полигона, сообщил проект «ОВД-Инфо».

Армия и оружие США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.

Общество Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.

Кино Бейонсе появилась в новом тизере «Короля льва» Студия Disney показала на YouTube новый тизер фильма "Король лев", в котором звучит голос певицы Бейонсе Ноулз.

Здоровье Названы самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Политика Зеленский выступил против «Северного потока-2» Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».