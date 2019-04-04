Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ 13:34
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Футбол
Аргентина не смогла выйти в 1/4 финала молодежного чемпионата мира, проиграв Мали
Сборная Аргентины проиграла Мали в 1/8 финала чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 17:21
Кино
Сыгравший Тора в «Мстителях» актер ушел из кино
Австралийский актер Крис Хемсворт заявил о приостановке карьеры в кино. Об этом сообщает Mirror во вторник, 4 июня.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено в 15:12
Политика
Зеленский отказался встать на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается быть на стороне бывших владельцев Приватбанка.
Обновлено в 18:19
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Москве
Обновлено в 07:04
Общество
В Сахалинской области не хватает денег на ремонт дворов
Привёл в пример встречу Лимаренко с населением, где звучал вопрос о ремонте двора, а жителей попросили подождать до 2025 года.
Обновлено в 18:07
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено в 17:48
Игры
Утечка: осенью для Destiny 2 выйдет новое расширение — в нём игроки вернутся на Луну
За два дня до презентации «Следующей главы Destiny 2» в сети благодаря датамайнингу РС-версии шутера появилась информация и постер следующего крупного расширения — Shadowkeep.
Обновлено в 12:08
Общество
Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки
Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Александр Панайотов призвал не говорить о Юлии Началовой
Александр Панайотов высказал свою точку зрения относительно ажиотажа, который происходит вокруг смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин, комментируя серию взрывов в цехе НИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, заявил, что необходимо посмотреть, как была построена работа по устранению нарушений, выявленных еще в апреле.
Обновлено в 10:12
Наука
Археологи воссоздали внешний вид древнего форта пиктов в Шотландии
Сотрудники Абердинского университета создали трехмерную модель самого древнего пиктского форта, который был построен в III-IV веках на восточном побережье Шотландии между современными городами Абердин и Стоунхейвн.
Обновлено в 01:05
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Ранее РБК сообщило, что ФСБ якобы запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска», однако получила отказ.
Обновлено в 08:42
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Авто
АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»
Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Интернет
Google сворачивает работу сервиса планирования поездок
Представители американской корпорации Google анонсировали завершение работы смарт-приложения Trips для операционных систем Android и iOS.
Обновлено в 14:50
Кино
Создатели «Рокетмена» о настоящей жизни своего героя
«Ленте.ру» удалось поговорить с режиссером фильма Декстером Флетчером и сыгравшим Элтона актером Тэроном Эджертоном после премьеры картины на Каннском фестивале — когда о том цензурировании, что ждало «Рокетмена» в России, еще не было известно.
Обновлено в 17:05
Общество
«И зачем мне оставаться в этом городе?»: кузбасские студенты-медики шокированы ценами на обучение
Кемеровские студенты вузов оказались шокированы новыми ценам на обучение в ординатуре в 2019—2020 годах.
Обновлено в 13:05
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00