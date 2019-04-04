Политика

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ вчера в 13:34

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Газета.Ruвчера в 16:45

Генсек НАТО в очередной раз призвал Россию к соблюдению ДРСМД

ТАССвчера в 13:19

НАТО предложило России «проявить волю» для спасения договора о ракетах

РБКвчера в 14:24

Генсек НАТО призвал Россию проявить «политическую волю» для сохранения ДРСМД

РЕН ТВвчера в 15:15

Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Московский Комсомолецвчера в 13:46

Генсек НАТО напомнил России о соблюдении ДРСМД

Росбалтвчера в 13:23

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

RT на русскомвчера в 14:36
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Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11

Обновлено вчера в 19:12
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Путешествия

В московских парках открылись пляжи и бассейны

Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Здоровье

Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду

Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие

В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»

Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Для улан-удэнцев запустили новый информационный сайт

5 июня в Администрации Улан-Удэ журналистам презентовали новый информационный сайт Улан-Удэ — ulan-ude-info.ru.
Обновлено в 00:38
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено вчера в 02:54
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено 03 июня в 10:43
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Хоккей

Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон

Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Музыка

Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика

Отмена роуминга привела к росту цен на связь в России

В России зафиксировали рост цен на мобильную связь. Это произошло впервые с 2017 года.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются

Сегодня, 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

Росконтроль назвал опасные марки шашлыка

Возбудители опасного заболевания листериоза — листерии — определены в полуфабрикате бренда «Окраина».
Обновлено в 01:12
Наука

Ученые впервые создали лазер на органическом диоде с накачкой током

Обновлено вчера в 06:50
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
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