Политика
Генсек НАТО призвал Россию спасти ДРСМДРЕН ТВ вчера в 13:34
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал вернуться к его соблюдению, передает "Интерфакс".
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Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
AP: число погибших при крушении катера на Дунае увеличилось до 11
Обновлено вчера в 19:12
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия
Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера
Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Путешествия
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Здоровье
Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду
Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Армия и оружие
В России пообещали гразер «страшнее ядерной войны»
Установка гразера, генератора гравитационных волн, легко разрушит любой зенитный ракетный комплекс (ЗРК) или атомную подводную лодку (АПЛ) прямо с орбиты, сообщает курируемый Министерством обороны России еженедельник «Звезда».
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Для улан-удэнцев запустили новый информационный сайт
5 июня в Администрации Улан-Удэ журналистам презентовали новый информационный сайт Улан-Удэ — ulan-ude-info.ru.
Обновлено в 00:38
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено вчера в 02:54
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Речь идет о 20 тоннах, которые были представлены Венесуэлой в качестве залога по кредиту, оформленному в 2016 г. Тогда Венесуэла получила от крупнейшего банка Германии кредит в размере $750 млн наличными.
Обновлено вчера в 17:48
Политика
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено 03 июня в 10:43
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Хоккей
Швед: хотелось бы, чтобы Тимма остался с «Химками» на следующий сезон
Хотелось бы, чтобы он остался с нами на следующий сезон.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Музыка
Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда
Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено вчера в 15:58
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено вчера в 12:40
Экономика
Отмена роуминга привела к росту цен на связь в России
В России зафиксировали рост цен на мобильную связь. Это произошло впервые с 2017 года.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Подземный пожар в Киселевске рядом с жильём. Люди эвакуируются
Сегодня, 4 июня на месте эндогенного пожара были начаты работы. Слой земли над местом возгорания снят.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
Росконтроль назвал опасные марки шашлыка
Возбудители опасного заболевания листериоза — листерии — определены в полуфабрикате бренда «Окраина».
Обновлено в 01:12
Наука
Ученые впервые создали лазер на органическом диоде с накачкой током
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26