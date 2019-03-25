Политика
Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянсаРИА Новости 05:33
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса.
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Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
Футбол
Ещенко тренировался в общей группе «Спартака»
Обновлено в 07:08
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Экономика
Медведев подписал документы о порядке расселения аварийного жилья
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года, и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Певец Потап предпочел Насти Каменских бывшую супругу
Экс-супруги вместе воспитывают сына Андрея, а также работают в одной компании.
Обновлено в 05:10
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Экономика
Инвестпрограмма «МРСК Урала» вырастет до 13 млрд рублей в 2019 году
Инвестиционная программа "МРСК Урала" (входит в "Россети") в 2019 году вырастет до 13 млрд рублей с 8 млрд рублей в 2018 году.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Рыжего Тарзана обвинили в избиении собственных детей
Обновлено в 06:41
Политика
Погибшие «Гиви» и Захарченко остались в реестре избирателей на Украине
Как отмечается, среди них находятся погибшие бывший глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко и "Гиви", командир батальона "Сомали" Михаил Толстых.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Сотни кемеровчан почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В память о жертвах трагедии сюда, на оживленный участок проспекта Ленина, уже несколько дней несут живые цветы, воздушные шары и мягкие игрушки.
Обновлено в 06:11
Политика
Киев предложил Москве поменять 25 арестованных россиян на украинцев
Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу и вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает осуществить обмен заключенными в Донбассе по формуле "19 на 72", а также обменять 25 задержанных в России граждан Украины на такое же число россиян.
Обновлено в 05:27
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Футбол
«Он дает реальную оценку, ни перед кем не заискивает»: Профессионал оценил комментаторский дар Аршавина
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Аршавина в прямом эфире на матче Казахстан — Россия и отметил, что у экс-футболиста есть комментаторский талант и чувство юмора, которые он с легкостью передает в эфир.
Обновлено в 06:49
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Кино
Бондарчук призвал освободить Серебренникова
"Не могу не воспользоваться в этот день возможностью обратиться с просьбой ко всем, от кого это зависит, - это Следственный комитет, Министерство внутренних дел, от прокуратуры - до решения суда освободить Кирилла Семеновича Серебренникова из-под домашнего ареста", - сказал режиссер, которого цитирует "Интерфакс".
Обновлено в 08:02
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Футбол
РПЛ перенесла матчи «Локомотив» – «Енисей» и «Спартак» – «Рубин»
Матч 26-го тура Локомотив - Енисей состоится 28 апреля в 14:00. Игра Спартак - Рубин пройдет 29 апреля в 19:30.
Обновлено в 07:38
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым по-настоящему безрамочным Samsung
Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy A90 получит необычную камеру разрешением 45 Мп.
Обновлено в 02:58
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Игры
Разработка игры Death Stranding находится на ключевом этапе
Обновлено в 03:34
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Общество
Мощная волна тепла накроет Москву с 28 марта
Мощная волна тепла накроет столичный регион с четверга, 28 марта, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 04:44
Хоккей
Умер хоккейный тренер Владимир Мариничев
На 67-м году жизни умер хоккейный тренер Владимир Мариничев. Об этом сообщает пресс-служба «Атланта».
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Крыму начались масштабные учения ВДВ
Обновлено в 05:09
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43