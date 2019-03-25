Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсеРБК 06:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом сообщается на сайте организации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

РИА Новости05:33

В МИД Абхазии назвали учения Грузии и НАТО вызовом нацбезопасности

RT на русском09:37

НАТО призвала Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

ТАСС04:46

Генсек НАТО опять не назвал в Тбилиси сроки приема Грузии в альянс

Sputnik Грузия09:28

Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Газета.Ru04:57

Дровишки в костёр: названа цель визита генсека НАТО в Грузию

News.ru04:15

Генсек НАТО вспомнил о Сталине

Взгляд.ру02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Армия и оружие

Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

Обновлено в 11:18
Происшествия

Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара

Обновлено в 07:31
Политика

Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»

Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Музыка

Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»

Обновлено в 08:03
Экономика

Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское

Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес

«Королева комедии» Тамара Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс. Кто виноват?

Обновлено в 01:00
Футбол

Уругвай разгромил Таиланд в финале международного турнира

Сборная Уругвая уверенно переиграла команду Таиланда в товарищеском матче, который прошел в китайском Наньине.
Обновлено в 09:25
Наука

25 марта в Дубне запустят новый циклотрон

Обновлено вчера в 14:58
Авто

Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа

«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Футбол

Сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме

Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт

ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права

В аппарате ГИБДД подготовлен перечень изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Обновлено в 10:30
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%

"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию

Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.
Обновлено в 05:04
Культура

Бондарчук потребовал освободить Серебренникова

Обновлено в 07:48
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Спорт

Ханю из-за травмы пропустит командный чемпионат мира в Японии

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.
Обновлено в 08:12
Футбол

«Зенит» открыл официальный блог болельщиков на языке фарси

«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика

Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть

Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу

25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Востриков раскритиковал расследование пожара в «Зимней вишне»

Обновлено в 04:34
Политика

Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Энергетика

Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ

Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Культура

Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России

Обновлено в 10:57
Политика

Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное