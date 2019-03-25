Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсеРБК 06:30
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом сообщается на сайте организации.
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Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку «плановой ротацией»
Экс-глава Росгеологии Роман Панов, об отставке которого стало известно 22 марта, объяснил ее "плановой ротацией", однако отметил, что и скандал вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга также оказал влияние на принятое акционером решение.
Обновлено в 09:59
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено в 11:15
Музыка
Умер Скотт Уокер, которого называли «Сэлинджером поп-музыки»
Обновлено в 08:03
Экономика
Минфин предложил увеличить минимальную цену на шампанское
Министерство финансов России предложило увеличить минимальную розничную цену на шампанское с 164 рублей за 0.75 литра до 204 рублей.
Обновлено в 11:18
Шоу-бизнес
«Королева комедии» Тамара Носова питалась на помойке и умирала в окружении крыс. Кто виноват?
Обновлено в 01:00
Футбол
Уругвай разгромил Таиланд в финале международного турнира
Сборная Уругвая уверенно переиграла команду Таиланда в товарищеском матче, который прошел в китайском Наньине.
Обновлено в 09:25
Наука
25 марта в Дубне запустят новый циклотрон
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Новые BMW X5 M и X6 M сфотографировали без камуфляжа
«Заряженные» кроссоверы в версии Competition сфотографированы на сборочном конвейере без камуфляжа.
Обновлено в 04:53
Футбол
Сборная Франции сыграет с исландцами в особенной форме
Сборная Франции проведёт отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года с командой Исландии в особенной форме.
Обновлено в 08:45
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт
ГИБДД изменит правила экзамена на водительские права
В аппарате ГИБДД подготовлен перечень изменений в правила сдачи экзамена на получение водительского удостоверения.
Обновлено в 10:30
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Цекало потратил почти миллион рублей на свадебное путешествие в Италию
Российский шоумен Александр Цекало и его молодая супруга в настоящий момент отдыхают в Италии в рамках своего свадебного путешествия.
Обновлено в 05:04
Культура
Бондарчук потребовал освободить Серебренникова
Обновлено в 07:48
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09
Спорт
Ханю из-за травмы пропустит командный чемпионат мира в Японии
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю пропустит командный чемпионат мира в Японии из-за травмы.
Обновлено в 08:12
Футбол
«Зенит» открыл официальный блог болельщиков на языке фарси
«Зенит» представил официальный блог болельщиков на языке фарси, на котором говорят в Иране и некоторых других странах Ближнего Востока.
Обновлено в 11:10
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Экс-главу «Газпром промгаза» заочно арестовали по налоговому делу
25 марта Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя "Газпром промгаз" Александра Карасевича.
Обновлено в 11:01
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Энергетика
Киев предложил заказчикам из ЕС аренду в украинских ПХГ
Киев в условиях угрозы прекращения транзита российского газа через украинскую территорию предложил заказчикам из ЕС около 12 млрд кубометров объёма хранения в подземных газовых хранилищах.
Обновлено в 10:29
Культура
Билан на костылях получил звание заслуженного артиста России
Обновлено в 10:57
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 10:52
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00