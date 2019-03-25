Политика

Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсеРБК 06:30

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом сообщается на сайте организации.
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Анпилогов: с помощью Грузии НАТО войдет в Черное море в обход конвенции Монтре

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НАТО призвала Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии

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Дровишки в костёр: названа цель визита генсека НАТО в Грузию

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Генсек НАТО пообещал, что Грузия станет членом альянса

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Генсек НАТО вспомнил о Сталине

Взгляд.ру02:57

Грузия и НАТО проведут мероприятия по обеспечению безопасности Чёрного моря

RT на русском04:16
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В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

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Происшествия

Прибывший в Аргентину король Испании час не мог выйти из самолета

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Экс-сотрудник СБУ прокомментировал скандал вокруг «Укроборонпрома»

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, говоря о скандале вокруг Укроборонпрома, заявил, что эта структура стала "дойной коровой" администрации президента Украины и лично Петра Порошенко.
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Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой

В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
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Экономика

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Политика

В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
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Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество

Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах

В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
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Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Технологии

Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»

Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Брянске четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие

Источник объяснил цель визита российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 04:00
Спорт

Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом

Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие

НАТО заявила о пользе для России учений в Грузии

Обновлено вчера в 08:41
Спорт

Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира

В общем зачете спринтерских гонок Кубка мира Логинов стал вторым, гонок преследования - третьим, эстафет (вместе с товарищами по сборной России) - вторым.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол

Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения

Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Происшествия

В ДТП с участием Gelandewagen в Москве погибли два человека

Обновлено в 05:36
Общество

Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино

Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:29
Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Спорт

Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Экономика

Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко

Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера

В Сети появились видеозаписи с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky), терпящего бедствие у берегов Норвегии.
Обновлено 23 марта в 20:37
Политика

Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам

Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Игры

Продажи Dead Cells превысили один миллион копий

В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
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Общество

Стало известно о климатических угрозах югу России

Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты

На E3 2019 Nintendo может показать две новые версии Switch

На выставке Е3 2019, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 14 июня, Nintendo планирует представить две новые модели Nitntendo Switch, об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:58
Политика

В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера

Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25
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