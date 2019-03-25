Политика
Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсеРБК 06:30
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия является уникальным партнером альянса, и в итоге она обязательно станет его членом. Об этом сообщается на сайте организации.
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Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Обновлено в 02:11
Политика
Экс-сотрудник СБУ прокомментировал скандал вокруг «Укроборонпрома»
Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров, говоря о скандале вокруг Укроборонпрома, заявил, что эта структура стала "дойной коровой" администрации президента Украины и лично Петра Порошенко.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак представила свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
В программе «Секрет на миллион» Мария Кожевникова не только призналась, что до сих пор не замужем за отцом своих троих сыновей, но и вспомнила давнишний конфликт с Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:04
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
В Раде оценили последствия от потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев потеряет не менее $3–5 млрд в случае, если перестанет быть транзитной страной для российского газа.
Обновлено в 01:59
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Технологии
Милитаризация сотовой связи: В России появится виртуальный мобильный оператор для военнослужащих «Воентелеком»
Виртуальный мобильный оператор «Воентелеком» появится в России в ближайшее время. О таких планах сообщили сегодня утром СМИ.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Брянске четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли, еще трое пострадали при столкновении трех легковых автомобилей в Советском районе Брянска.
Обновлено в 02:13
Спорт
Медведева назвала бронзу ЧМ приемлемым результатом
Напомним, Медведева стала третьей на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
НАТО заявила о пользе для России учений в Грузии
Обновлено вчера в 08:41
Спорт
Александр Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира
В общем зачете спринтерских гонок Кубка мира Логинов стал вторым, гонок преследования - третьим, эстафет (вместе с товарищами по сборной России) - вторым.
Обновлено вчера в 12:38
Футбол
Экс-игрока «Ливерпуля» госпитализировали после нападения
Бывший игрок английского "Ливерпуля" и сборной Шотландии пошел в ресторан со своей супругой Хейли.
Обновлено в 04:43
Общество
Минфин предложил запретить переводы денег в онлайн-казино
Минфин РФ предложил запретить переводы денег граждан на счета нелегальных лотерей и онлайн-казино.
Обновлено в 06:29
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Первоначально появилась информация, что горит склад пластиковых окон, однако представители МЧС уточнили, что речь идет о горюче-смазочных материалах.
Обновлено в 04:44
Спорт
Клебо рассказал, что хотел бы потренироваться вместе с Большуновым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо заявил, что хотел бы улучшить взаимоотношения с россиянином Александром Большуновым.
Обновлено в 05:59
Экономика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера
В Сети появились видеозаписи с круизного лайнера «Вайкинг скай» (Viking Sky), терпящего бедствие у берегов Норвегии.
Обновлено 23 марта в 20:37
Политика
Турция может разрешить россиянам въезжать по внутренним паспортам
Москва и Анкара ведут переговоры о предоставлении российским туристам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам.
Обновлено в 05:31
Игры
Продажи Dead Cells превысили один миллион копий
В рамках выступления на Game Developers Conference Себастьян Бенар, гемдизайнер популярной roguelite-метроидвании Dead Cells от студии Motion Twin, заявил, что продажи игры превысили один миллион копий.
Обновлено в 03:58
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты
На E3 2019 Nintendo может показать две новые версии Switch
На выставке Е3 2019, которая пройдет в Лос-Анджелесе с 11 по 14 июня, Nintendo планирует представить две новые модели Nitntendo Switch, об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 04:58
Политика
В Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера
Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков дал комментарий в связи с итогами расследования "российского вмешательства" в американские выборы в 2016 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:25