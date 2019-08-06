Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав РоссииГазета.Ru 19:33
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.
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Обновлено вчера в 22:25
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Власти Китая установили временное эмбарго на закупки сельскохозяйственной продукции из США.
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Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Общество
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Зеленский поменял командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 13:56
Армия и оружие
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Названы избавляющие от сонливости продукты
Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
Обновлено в 19:52
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
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Армия и оружие
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Футбол
Гаттузо может возглавить «Интер Майами», принадлежащий Бекхэму
Бывший полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать главным тренером команды «Интер Майами».
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Армия и оружие
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Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет «Звезда».
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В Смольном хотят продать принадлежащие им акции авиакомпании «Россия»
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