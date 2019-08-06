Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Крыма к России является одним из последствий "соперничества великих держав". Соответствующее заявление, которое генсек сделал во время выступления в Новой Зеландии, опубликовано на сайте НАТО.

Экономика СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.

Политика В Японии почтут память жертв атомной бомбардировки Хиросимы Памятные мероприятия, посвященные годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной в 1945 году, пройдут во вторник в Японии.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Гаджеты Умные часы Oppo выйдут в 2020 году Вице-президент Oppo Шен Йирен (Shen Yiren) обнародовал некоторые планы компании на своей официальной страничке в китайской социальной сети Weibo.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области По меньшей мере шесть человек погибли, ещё восемь получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области.

Общество Какие знаки Зодиака разбогатеют в августе: астропрогноз Небесные светила подскажут, каким знакам Зодиака в этом месяце повезет в финансовом плане, какие денежные вложения окажутся продуктивными, а от каких идеи следует отказаться, чтобы имеющееся.

Политика Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».

Кино Названы лучшие сериалы этого года Сериал «Чернобыль» получил приз на лучший мини-сериал.

Общество Медведев потребовал от министерств объяснить срывы сроков нацпроектов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минтруду и Минпросвещения объяснить причины срыва сроков национальных проектов и принять меры по ускорению их реализации, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия В Челябинске в супермаркете «Пятерочка» обрушились перекрытия В Челябинске в супермаркете обрушилась плита перекрытий, сообщил РБК сотрудник пресс-центра ГУ МЧС РФ по Челябинской области Михаил Юрин.

Политика Китай прекратил закупки американской сельхозпродукции Агентство отмечает, что сейчас китайские предприятия приостановили закупки сельхозпродукции из США, при этом комитет по тарифам Госсовета КНР допускает повышение ввозных пошлин на поставки американской сельхозпродукции со сделками после 3 августа, передает ТАСС, Это ответ на решение Вашингтона о введении пошлин в 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Политика Трамп заблокировал собственность правительства Венесуэлы в США Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который предполагает введение дополнительных санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.

Технологии Россиян предупредили об опасности видео с лицами знаменитостей В интернете мошенники начали похищать деньги с помощью фейковых видео, в которых используются лица и голоса известных людей.

Общество В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке решили ампутировать руку Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что консилиум врачей решил ампутировать правую руку у избитой в Ингушетии девочки.

Финансы Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.

Недвижимость Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,6%. На прошлой неделе о снижении ипотечных ставок объявил банк ВТБ.

Хоккей СКА уступил рижскому «Динамо» в Сочи Рижане отыгрались сперва с 0:1 после гола Зубарева. Потом динамовцы дважды отличись после 1:3 и шайб Лехтери, Дергачева и Ткачева.

Армия и оружие National Interest рассказал о секретном справочнике США по войне с РФ В руководстве для военных США отмечается, что Россия приняла подход Вашингтона, который предусматривает покрытие поля боя пилотируемыми и беспилотными сенсорными системами для обнаружения врага.

Политика В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».