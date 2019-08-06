Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав РоссииГазета.Ru вчера в 19:33

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.
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В парламенте Крыма объяснили генсеку НАТО причину присоединения полуострова к России

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Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
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В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве

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Обновлено вчера в 15:53
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ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором

Центробанк Китая назвал необдуманным решение США признать Пекин валютным манипулятором.
Обновлено в 04:03
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Названы самые популярные сладости у россиян

Обновлено в 00:56
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Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Общество

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Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
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Происшествия

Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка

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В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
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Специалисты Росконтроля проверили семь брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».
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В Башкирии начат поиск опустошителя могил

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Запущенный с Байконура спутник Минобороны выведен на орбиту

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В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу

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СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц

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В понедельник, 5 августа, под Сызранью прошли учения железнодорожных войск.
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По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
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Начальник управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха заявил, что власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей.
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Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

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