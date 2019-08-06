Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав РоссииГазета.Ru вчера в 19:33
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.
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Происшествия
В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:07
Политика
Великобритания хочет ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть решение организации восстановить полномочия России в ассамблее.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Экономика
МВФ рассказал о влиянии цен на нефть и санкций на российскую экономику
Эксперты организации полагают, что уменьшение цен на топливо привело к падению роста ВВП на 0,65 процентного пункта Отмечается, что на российской экономике также негативно отразилась жесткая бюджетная политика, санкционное давление, а также финансовые и кредитно-денежные факторы.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Экс-полицейский получил реальный срок по делу об убийстве пауэрлифтера
Бывший полицейский, не вмешавшийся в драку, из-за которой погиб чемпиона мира и Европы Андрей Драчев, Владимир Овчинников получил реальный срок.
Обновлено в 03:10
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:53
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
Центробанк Китая назвал необдуманным решение США признать Пекин валютным манипулятором.
Обновлено в 04:03
Экономика
Названы самые популярные сладости у россиян
Обновлено в 00:56
Политика
Трамп обрушил стоимость акций компаний, выпускающих видеоигры
Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп в своей речи в понедельник обвинил их в пропаганде насилия, свидетельствуют данные торгов Нью-Йоркской биржи.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Гаджеты
Xiaomi Mi Mix 4 обзаведется 45-ваттной зарядкой
В документах появилась подтверждающая информация, что устройство получило зарядку с мощностью до 45 Вт.
Обновлено в 02:45
Общество
Эксперты Росконтроля нашли в ряженке кишечную палочку
Специалисты Росконтроля проверили семь брендов: «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Белый город», «Вологжанка», «Большая кружка», «Козельская» и «Ряженка из молока нашей дойки».
Обновлено в 02:42
Наука
В Башкирии начат поиск опустошителя могил
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
В Севастополе утонули две чемпионки мира по кикбоксингу
По словам нач. управления по гражданской защите Александра Веселкова, вчера 4.08 в яхт-клубе Юг, не обращая внимания на штормовое предупреждение по ТВ и по радио, ушли купаться в море и утонули две девушки, спортсменки, чемпионки, действующая и вице.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
В Валенсии при посадке задымился пассажирский лайнер
Обновлено вчера в 16:08
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Зверски избитой тетей семилетней девочке из Ингушетии ампутируют часть руки.
Обновлено в 03:12
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Армия и оружие
Под Сызранью отбили атаку «боевиков» на бронепоезд
В понедельник, 5 августа, под Сызранью прошли учения железнодорожных войск.
Обновлено в 02:58
Политика
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
Вопрос реинтеграции неподконтрольной Киеву части Донбасса нужно вынести на референдум, считает депутат партии "Слуга народа", журналист телеканала "1+1" Александр Дубинский.
Обновлено в 03:27
Общество
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Роухани назвал возможную войну с Ираном «матерью» всех войн
Возможная война с Ираном была бы "матерью" всех войн, заявил президент страны Хасан Роухани. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:37
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Генпрокуратура: власти регионов искажали статистику по лесным пожарам
По данным Генпрокуратуры, власти регионов занижали параметры лесных пожаров на своей территории.
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В двух округах Магаданской области ввели режим ЧС из-за дождей
Начальник управления МЧС России по Магаданской области Любомир Муха заявил, что власти Тенькинского и Сусуманского округов Магаданской области объявили ЧС из-за сильных дождей.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54