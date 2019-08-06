Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав РоссииГазета.Ru вчера в 19:33
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.
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Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Обновлено вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом
Анна Банщикова разводится с мужем-адвокатом Адвокат Всеволод Шаханов промотал накопления "Ищейки".
Обновлено 04 августа в 15:00
Финансы
Фондовые рынки США пережили наибольшее падение с начала года
Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%. Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 16:21
Армия и оружие
Минобороны заказало модернизированные «Супер Сухие»
Отмечается, что ведомство уже сделало заказтна первую партию модернизированных истребителей Су-30СМ1.
Обновлено в 00:50
Наука
Ученые нашли способ превратить соленую воду в пресную
Исследователи из Пристонского Университета нашли дешевый способ преобразования соленой воды в пресную.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в РФ за 7 месяцев выросли на 2,2%
"За первые семь месяцев 2019 года на российском рынке продано 203,672 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что превышает прошлогодние показатели на 2,2%. В июле 2019 года реализовано 29,486 тысячи автомобилей Lada, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года", — сообщает компания.
Обновлено в 02:14
Авто
В Японии протестировали «летающий автомобиль»
Японский производитель электроники NEC в понедельник испытал прототип летающего автомобиля, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 10:45
Космос
Евросоюз раньше России показал свое «Государево око»
В январе глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли «Государево око», которая позволила бы видеть динамику изменения любых процессов на планете.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Китай заявил об ответных мерах в случае размещения ракет США в Азии
МИД Китая заявил, что примет ответные меры, если США разместит ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 01:56
Политика
Болтон предупредил Россию и Китай насчет Мадуро
По словам Болтона, демократически избранное правительство в Венесуэле может рассматривать Россию и Китай как враждебные державы в силу их длительной поддержки так называемого «преступного режима» Мадуро, и может отказаться от выплаты им долгов суммой в миллиарды долларов.
Обновлено вчера в 23:47
Финансы
ЦБ оценил свои потери от санации банков
Оздоравливать банки по-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию «ФК Открытие», Бинбанк с сестринским «Рост банком», а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком.
Обновлено вчера в 17:22
Экономика
«Ведомости» узнали о планах Сбербанка запустить стриминговый сервис
Сбербанк планирует запустить музыкальный стриминговый сервис с существующим игроком, пишут во вторник "Ведомости".
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Площадку для пусков на полигоне Капустин Яр ликвидируют к 2021 году
В материалах отмечается, что к декабрю 2020 года на площадке 107 полигона Капустин Яр будет утилизировано оборудование и ликвидированы сооружения ракетно-космического комплекса "Восход", использовавшиеся для пусков ракет-носителей "Космос-3М" и К65М-Р.
Обновлено вчера в 20:05
Политика
В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом
Украинский депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский предложил завершить боевые действия в Донбассе, отделившись от него стеной.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина
Сегодня исполняется пять лет со дня гибели Андрея Стенина.
Обновлено в 02:35
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Экономика
Российской экономике прогнозируют рецессию в 2019 году
О наступлении рецессии в 2021 году говорил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Госслужащим могут увеличить размер суточных выплат в командировках
Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ направил обращение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) с предложением о повышении размера суточных выплат при служебных командировках.
Обновлено в 00:52
Происшествия
Найдена исчезнувшая 80 лет назад подводная лодка
Американские исследователи обнаружили нос подводной лодки USS Grunion, которая затонула во время выполнения своего первого боевого задания в водах Тихого океана во время Второй мировой войны.
Обновлено в 00:36
Авто
Опубликованы цены на купе и кабриолет BMW 840i
BMW 840i в кузовах «купе» и «кабриолет» поступят в продажу в Австралии в сентябре по цене от 9,04 млн и 9,7 млн рублей соответственно.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
Два человека погибли и четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края в понедельник вечером, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по краю.
Обновлено вчера в 16:31
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красного вина
По данным Роскачества, в категории до 500 рублей уже есть большой выбор качественных российских вин.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича 3,5 млн рублей
39-летний москвич рассказал телеканалу РЕН-ТВ, что мошенникам удалось списать с его карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
В Севастополе утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу
Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе во время шторма.
Обновлено вчера в 06:28
Музыка
Баста и «Сплин» исполнят песни Виктора Цоя в Кремле
Рэпер признался, что первой песней Цоя, которую он услышал, стала «Пачка сигарет». Именно её и ещё несколько треков он исполнит на концерте.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в США
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США.
Обновлено вчера в 21:26
Технологии
Россиян предупреждают об опасных фейковых видео с лицами знаменитостей
Речь идет о специально созданных фейковых видеороликах, в которых используется наложение голосов и лиц знаменитых личностей, в чем мошенникам помогают алгоритмы нейронных сетей.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера
Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.
Обновлено в 02:13