Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав РоссииГазета.Ru вчера в 19:33
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Текст выступления чиновника размещен на сайте альянса. По его словам, одним из главных современных вызовов является соревнование между странами.
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Политика
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Торги на "Московской бирже" начались снижением котировок основных "голубых фишек" на на фоне продолжающегося снижения внешних рынков.
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Укладка шведского участка «Северного потока-2» завершится в октябре
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Очевидцы сняли на видео гигантский смерч в Сочи
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