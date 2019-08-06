Политика

Генсек НАТО объяснил присоединение Крыма конкуренцией «великих держав»РБК 18:57

Присоединение Крыма к территории России стало последствием усиления конкуренции между великими державами. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время его выступления в Новой Зеландии, сообщается на сайте организации.
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