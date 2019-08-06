Политика

Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав РоссииИзвестия 15:54

Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Центре стратегических исследований при университете Виктории в Новой Зеландии.
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Йенс Столтенберг
Норвежский политик
Норвежский государственный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в 2000-2001 и 2005-2013 годах, генеральный секретарь НАТО.
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