Политика

Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к РоссииPravda.Ru вчера в 02:23

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами. Об этом он рассказал во время выступления в Новой Зеландии.
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