Генсек НАТО: Грузия станет членом альянсаГазета.Ru 03:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости". Столтенберг добавил, что Грузия является "особенным партнером" НАТО. Он напомнил про решение Бухарестского саммита 2008 года и подчеркнул, что страна станет членом альянса.

Экономика «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Политика Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.

Авто АвтоВАЗ снова модернизирует внедорожник LADA 4x4 АвтоВАЗ задумался об обновлении внедорожника Lada 4x4 текущего поколения, заводские инженеры выделили самые перспективные направления, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, при этом изменения не будут касаться двигателя или коробки передач, они остануться прежними.

Политика Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.

Происшествия В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода По результатам проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, совершенные в крупном размере).

Армия и оружие Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам "Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.

Экономика Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».

Политика Советский разведчик рассказал, кто мог убить Рудольфа Гесса В интервью РИА Новости Георгий Санников рассказал, что не верит в официальную версию полета Гесса.

Технологии В России может появиться мобильный оператор для военных Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.

Политика В избирательную гонку на Украине включилась Москва В избирательную гонку на Украине включилась Москва В преддверии президентских выборов 31 марта Москва впервые открыто обозначила свое отношение к избирательной гонке на Украине, сделав неожиданный ход.

Происшествия Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".

Недвижимость Названы регионы с самой доступной ипотекой в России Северные регионы - Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Магаданская и Мурманская области - возглавили рейтинг субъектов РФ по доступности ипотеки, свидетельствует исследование РИА Рейтинг.

Армия и оружие Израиль стягивает войска к сектору Газа Утром в понедельник палестинская ракета попала в жилой дом в густонаселенной центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.

Политика Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».

Космос В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.

Происшествия На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург Точные сроки не утверждены, хотя вопрос находится под личным контролем Путина. Штаб-квартира ОСК может переехать в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес Поклонники считают, что Потап порвал отношения с Настей Каменских Долгое время продюсер Потап и певица Настя Каменских скрывали свои романтические отношения, акцентируя внимание только на совместной работе.

Финансы Что произойдет с рублем после заседания Банка России По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.

Экономика Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.

Общество Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.

Происшествия На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.